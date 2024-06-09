鍾明軒「小紅書被BAN」遭嘲諷！　曬燦笑照發聲：永遠只想說真話

記者劉宛欣／綜合報導

網紅鍾明軒近期因為拍片分享去中國大陸的旅遊的感受，回台後引來不少罵聲，自稱是「國際美人」的他還因此被戲稱是「祖國美人」，近日更是開設了小紅書帳號，怎料才開沒多久，就遭官方封禁了，再度引來網友的嘲諷，對此他似乎有感而發，9日透過臉書發文直言「我寧願成為自己喜歡的樣子被大眾討厭」。

▲鍾明軒小紅書帳號被封禁。（圖／翻攝自鍾明軒臉書）

鍾明軒9日下午在臉書曬出自拍照，內文寫著「總在刀尖上快樂又優美的跳著華爾滋，永遠只說那個當下我想說的真話」，暗示自己一直以來勇於做自己，但卻也因此承受極大的輿論壓力，他直言「既然說了就沒什麼好後悔的」，價值觀相當明確的他也再次堅定表示「如果要變成自己不喜歡的樣子才可以被大眾喜歡，那我寧願成為自己喜歡的樣子被大眾討厭，歲月安好，這樣就好」，底下湧入大量網友送上鼓勵。

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▲鍾明軒發文抒發心情。（圖／翻攝自鍾明軒臉書）

鍾明軒於6月4日開設「小紅書」帳號，PO出一個吐舌表情符號寫道：「笑罵由人我不怕，小紅書還是要辦。」怎料才開了5天就突然被禁，個人頁面現在已顯示「因相關投訴該帳戶違反《社群規範》，其內容無法檢視」，內容全數遭到刪除。對此，有網友推測他可能是在個人主頁放上了個人信箱，觸犯了小紅書禁止「帳號訊息曝光」的規定，進而導致帳號被封，不過確切原因不得而知。

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鍾明軒臉書全文如下：

總在刀尖上快樂又優美的跳著華爾滋

永遠只說那個當下我想說的真話

既然說了 就沒什麼好後悔的

儘管傷口已經存在

但如果要變成自己不喜歡的樣子才可以被大眾喜歡

那我寧願成為自己喜歡的樣子被大眾討厭

歲月安好 這樣就好