ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

鍾明軒「小紅書被BAN」遭嘲諷！　曬燦笑照發聲：永遠只想說真話

記者劉宛欣／綜合報導

網紅鍾明軒近期因為拍片分享去中國大陸的旅遊的感受，回台後引來不少罵聲，自稱是「國際美人」的他還因此被戲稱是「祖國美人」，近日更是開設了小紅書帳號，怎料才開沒多久，就遭官方封禁了，再度引來網友的嘲諷，對此他似乎有感而發，9日透過臉書發文直言「我寧願成為自己喜歡的樣子被大眾討厭」。

▲鍾明軒發文抒發心情。（圖／翻攝自鍾明軒臉書）

▲鍾明軒小紅書帳號被封禁。（圖／翻攝自鍾明軒臉書）

鍾明軒9日下午在臉書曬出自拍照，內文寫著「總在刀尖上快樂又優美的跳著華爾滋，永遠只說那個當下我想說的真話」，暗示自己一直以來勇於做自己，但卻也因此承受極大的輿論壓力，他直言「既然說了就沒什麼好後悔的」，價值觀相當明確的他也再次堅定表示「如果要變成自己不喜歡的樣子才可以被大眾喜歡，那我寧願成為自己喜歡的樣子被大眾討厭，歲月安好，這樣就好」，底下湧入大量網友送上鼓勵。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲鍾明軒發文抒發心情。（圖／翻攝自鍾明軒臉書）

▲鍾明軒發文抒發心情。（圖／翻攝自鍾明軒臉書）

鍾明軒於6月4日開設「小紅書」帳號，PO出一個吐舌表情符號寫道：「笑罵由人我不怕，小紅書還是要辦。」怎料才開了5天就突然被禁，個人頁面現在已顯示「因相關投訴該帳戶違反《社群規範》，其內容無法檢視」，內容全數遭到刪除。對此，有網友推測他可能是在個人主頁放上了個人信箱，觸犯了小紅書禁止「帳號訊息曝光」的規定，進而導致帳號被封，不過確切原因不得而知。

►鍾明軒二訪中國「被警察攔下」！全程拍攝驚呼：人生第一次被抓

鍾明軒臉書全文如下：

總在刀尖上快樂又優美的跳著華爾滋
永遠只說那個當下我想說的真話
既然說了 就沒什麼好後悔的
儘管傷口已經存在
但如果要變成自己不喜歡的樣子才可以被大眾喜歡
那我寧願成為自己喜歡的樣子被大眾討厭
歲月安好 這樣就好

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

推薦閱讀

小鬼離開4年…峮峮抽月老籤詩「最愛的人離開了」　見1開示眼眶突泛紅

小鬼離開4年…峮峮抽月老籤詩「最愛的人離開了」　見1開示眼眶突泛紅

謝京穎低胸婚紗美炸！張書偉「深吻24秒」狂抖：沒結過婚

謝京穎低胸婚紗美炸！張書偉「深吻24秒」狂抖：沒結過婚

Tank心臟病開唱「突手摀胸口」！　才第1首就出事「救護車也來了」

Tank心臟病開唱「突手摀胸口」！　才第1首就出事「救護車也來了」

張書偉婚禮「Energy合體」　爆乳新娘謝京穎嗨跳16蹲

張書偉婚禮「Energy合體」　爆乳新娘謝京穎嗨跳16蹲

24歲女偶像未婚生子證實「王思聰是生父」！深夜拍片怒轟：不負責的男人

24歲女偶像未婚生子證實「王思聰是生父」！深夜拍片怒轟：不負責的男人

草爺哭認被綠了！探病給驚喜「反被告知殘忍真相」：怎麼會發生

草爺哭認被綠了！探病給驚喜「反被告知殘忍真相」：怎麼會發生

祖雄求歡狂被拒！發火「為什麼騙人」 佳娜揭真實房事：有獸慾沒人性

祖雄求歡狂被拒！發火「為什麼騙人」 佳娜揭真實房事：有獸慾沒人性

曾虧謝京穎：妳只能嫁給張書偉　劇組意外成「見證人」

曾虧謝京穎：妳只能嫁給張書偉　劇組意外成「見證人」

清水健被列6年黑名單原因公開　白石茉莉奈親自示範超扯打招呼

清水健被列6年黑名單原因公開　白石茉莉奈親自示範超扯打招呼

唐禹哲「驚現未婚妻開南畢典」！罕同框放閃 蘇小軒臉紅：他本來說不在

唐禹哲「驚現未婚妻開南畢典」！罕同框放閃 蘇小軒臉紅：他本來說不在

陳天仁宿霧解放泳裝！　斜躺沙灘超兇渾圓全看光

陳天仁宿霧解放泳裝！　斜躺沙灘超兇渾圓全看光

峮峮靈前被嚇到　「寬姊整個人瘦一半」！

峮峮靈前被嚇到　「寬姊整個人瘦一半」！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

小鬼離開4年…峮峮抽月老籤詩「最愛的人離開了」　見1開示眼眶突泛紅

謝京穎低胸婚紗美炸！張書偉「深吻24秒」狂抖：沒結過婚

Tank心臟病開唱「突手摀胸口」！　才第1首就出事「救護車也來了」

張書偉婚禮「Energy合體」　爆乳新娘謝京穎嗨跳16蹲

24歲女偶像未婚生子證實「王思聰是生父」！深夜拍片怒轟：不負責的男人

草爺哭認被綠了！探病給驚喜「反被告知殘忍真相」：怎麼會發生

祖雄求歡狂被拒！發火「為什麼騙人」 佳娜揭真實房事：有獸慾沒人性

曾虧謝京穎：妳只能嫁給張書偉　劇組意外成「見證人」

清水健被列6年黑名單原因公開　白石茉莉奈親自示範超扯打招呼

唐禹哲「驚現未婚妻開南畢典」！罕同框放閃 蘇小軒臉紅：他本來說不在

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

鍾明軒

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 日百萬樂團吉他手「刺殺女友」被捕　官方發聲形同解散
  2. 獨自重現GFRIEND名曲舞台！隊長所願「忍不住哽咽」：好久沒跳了
  3. KIMIKO逛夜市「靠翹臀被認出」！　曬火辣認證照：有點害羞餒
  4. 劇迷驚呼「魏瓔珞回來了」！　吳謹言演第一美女卻被酸：丫鬟更美
  5. 跟《三體》並列50大科幻小說！時光機技師跟女AI共生　新版在台發行
  6. 岳父「交手致詞」狂塞Energy歌單　鏡頭一轉張書偉已哭爆
  7. 張書偉婚禮「Energy合體」　爆乳新娘謝京穎嗨跳16蹲
  8. 曾寶儀代父問候寬姊　曾志偉16日極可能參加邱母告別式
  9. 米可白公開IG截圖！揭緋聞男友孫綻「1連續舉動」：這位是變態嗎
  10. 趙麗穎罕公開曬娃！　與馮紹峰5歲大兒子曝光「母子溫馨同框」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366