鍾明軒二訪中國「被警察攔下」！全程拍攝驚呼：人生第一次被抓　

記者劉宛欣／綜合報導

網紅鍾明軒最近因為拍片分享去中國大陸的旅遊的感受，回台後引來不少罵聲，自稱是「國際美人」的他還因此被稱是「祖國美人」。但他不畏懼批評聲浪，繼續更新在當地的旅遊系列，4日更新的最新影片中還可看到他在上海踩點吃美食的模樣。

▲鍾明軒二訪中國大陸。（圖／翻攝YouTube／鍾明軒）

鍾明軒4日更新了標題為「在中國被警察攔下來！」的影片，影片中邀請到在上海工作的台灣人Andy當地陪，他詢問對方有何文化衝擊，Andy直言最大優點是支付、買東西都很方便，缺點則是當地人「禮貌稍差」，比較不會抓人與人之間的距離，鍾明軒認為這是生長環境的差距「對我來說是不禮貌，可是對他們來講這叫正常交流」，Andy則再舉例高鐵上乘客的音量讓他受不了。

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▲鍾明軒與友人分享對當地人的感受。（圖／翻攝YouTube／鍾明軒）

期間，鍾明軒與朋友們搭車時因為沒繫安全帶，被警察路邊攔下，他拿起鏡頭記錄下整個過程表示「在大陸，人生第一次被抓，新體驗」，車子停在路邊後，警察要求出示身分證，但由於每個人都沒帶，警察改成要求給身分證號碼，他表示自己拿的是台胞證，沒想到警察聽到他與同行夥伴是台灣人就直接放行了，他也興奮道「Oh my god用台灣這一招，學起來！」

▲鍾明軒因為沒繫安全帶險些被罰款。（圖／翻攝YouTube／鍾明軒）

在經過上海烏魯木齊中路時，鍾明軒與Andy聊起了2022年的「烏魯木齊中路抗議事件」，該抗議源起於當時疫情封控，新疆烏魯木齊市有大樓因有人確診被封住，不料卻發生了火災因而導致多人喪生，Andy分享自己當時在烏魯木齊中路目睹了抗議事件，有人因為擋住公車而被警察拖去車上歐打，接著場面愈來越失控，甚至有便衣警察假扮成市民對抗議民眾施暴，最後出動大批警力硬是把人群衝散，政府為此一度把烏魯木齊路門牌拆下來，目前已經裝回去，他也感嘆「他們還是有很多制度是限制人權的，有很多問題」。

▲鍾明軒友人講述烏魯木齊中路抗議事件。（圖／翻攝YouTube／鍾明軒）

最後，鍾明軒分享了二訪中國大陸的心情，直言「更喜歡了」，表示遇到大部份中國人都很友善，也很喜歡當地食物，說道「行動支付真的炸方便，還有文化底蘊、歷史古蹟整個非常好」，坦言出發前謹記在當地講話要小心，實際上狀況沒他想像中的嚴重，結論表示「我們可以討厭他們的政府，但是我們為什麼要討厭他們的人民？為什麼要與他們人民為敵？」直率地講述想法。