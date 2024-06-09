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陸脫口秀演員「調侃五月天對嘴」　女觀眾數度打斷…被要求離場！

記者陳芊秀／綜合報導

天團五月天去年12月陷入假唱風波，上海市文旅局調查結果證明並無假唱之事。然而，大陸脫口秀演員梁海源昨日（8）在一場演出中，將此事作為搞笑段子表演，現場一位女觀眾馬上提出抗議，且多次打斷表演，最後被要求離場，事件傳開後，梁海源微博湧入五月天歌迷要求道歉。

▲▼大陸脫口秀演員梁海源表演時，用五月天被控賈唱風波當搞笑段子演出。（圖／翻攝自微博）

▲大陸脫口秀演員梁海源表演時，用五月天被控賈唱風波當搞笑段子演出。（圖／翻攝自微博）

梁海源不僅是脫口秀演員，同時是《吐槽大會》和《脫口秀大會》的節目班底與首席編劇。他昨日在廣州場的表演，被網友爆出說了一個段子：「我在伍佰演唱會上唱了幾首就很累，但還是跟著所有的觀眾對口型的唱完了。結束之後他說我們在場每個人都是伍佰。我很不好意思，因為我不是伍佰，我是五月天，因為我不是真正的快樂。」現場有女觀眾認為這段在諷刺五月天的事件，當場打斷表演。

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▲▼大陸脫口秀演員梁海源表演時，用五月天被控賈唱風波當搞笑段子演出。（圖／翻攝自微博）

▲梁海源脫口秀段子內容被曝光。（圖／翻攝自微博）

女觀眾發文承認衝動，雖然對打斷演出秩序感到抱歉，但如果再來一次，自己仍會站出來。她說：「我拼命忍了很久，在他說出五月天的時候，我還是炸了，我直接吼出來這種段子一點都不好笑，一點都不合適。」她還表示，梁海源也拿梁靜茹開玩笑，這讓她感到非常不舒服。

▲▼大陸脫口秀演員梁海源表演時，用五月天被控賈唱風波當搞笑段子演出。（圖／翻攝自微博）

▲▼大陸脫口秀演員梁海源表演時，用五月天被控賈唱風波當搞笑段子演出。（圖／翻攝自微博）

▲▼大陸脫口秀演員梁海源表演時，用五月天被控賈唱風波當搞笑段子演出。（圖／翻攝自微博）

▲女觀眾發文。（圖／翻攝自微博）

五月天的粉絲們在得知此事後，大量湧入梁海源的微博和抖音，怒批他造謠，要求他向五月天和梁靜茹道歉。粉絲們表示：「明明官方已經有聲明了，現在再提只能說你想蹭熱度了」。

▲▼大陸脫口秀演員梁海源表演時，用五月天被控賈唱風波當搞笑段子演出。（圖／翻攝自微博）

▲▼大陸脫口秀演員梁海源表演時，用五月天被控賈唱風波當搞笑段子演出。（圖／翻攝自微博）

▲網友去梁海源微博留言。（圖／翻攝自微博）

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