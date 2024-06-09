Sandy照胃鏡「被插4次管子」！崩潰直視醫生：眼淚一直流 恐怖過程曝

記者潘慧中／綜合報導

《小明星大跟班》最近討論「實習醫生秘辛大解密」的主題時，主持人Sandy（吳姍儒）突然想起一件親身經歷，「我曾經在照胃鏡的時候，發生過一個很恐怖的事情。」

▲▼Sandy分享照胃鏡的恐怖經歷。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）



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Sandy透露當下已經有點緊張、不太舒服，未料在事前不知情的狀況下，遇到一名實習醫生，對方往嘴裡放管子放到一半，突然對她說：「不行，還是叫教授來好了。」

▲▼Sandy盯著實習醫生，眼淚流個不停。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）



當下無法說話的Sandy只能看著實習醫生「眼淚一直流」，好不容易等到教授到場，果然教授一出手馬上放成功，原本心想沒事了，沒想到教授秒拔出管子、並向實習醫生說「那你再來做一次」。

▲教授拔出管子的瞬間，Sandy崩潰了。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）



Sandy當下眼淚流個不停，心想「我現在沒有辦法講話，但我真的好崩潰」，照胃鏡也因此被插了4次管子。她表示知道類似情形會發生在教學醫院，但照理來說，醫生不能在沒有簽同意書的前提下這麼做。

▲Sandy總共被插了4次管子。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）