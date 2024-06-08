直擊／台上突出現驚喜⋯　邊佑錫泛淚哭了：希望大家的心一直保持

記者吳睿慈／台北報導

南韓男神邊佑錫8日在台大體育館舉辦「Summer Letter」亞洲巡迴見面會，活動於1點半準時開始，他唱著〈Loveholic〉緩緩現身，歌曲節奏歡樂，他在舞台上蹦蹦跳跳地打招呼，展現熱力四射的活力，見面會有笑也有淚，當進入尾聲時，粉絲應援推出蛋糕，他當場愣住、接著眼眶逐漸泛紅，氣氛超催淚，就連最後唱著《背著善宰跑》OST〈陣雨〉時，現場再度飄出滿滿的感動氛圍。

▲邊佑錫初次見海外粉絲，他難掩緊張。（圖／記者李毓康攝）



邊佑錫8日首度與海外粉絲初次見面，他難掩緊張情緒，坦言「昨天沒睡好」，盼望帶給粉絲最棒的回憶，他放下帥氣偶像包袱，換裝成庫洛魔法使小櫻，幽默地笑喊「這套服裝我有黃色、紅色、藍色喔」，拿著魔法棒當場走台步，逗得全場哈哈大笑，為紀念這一刻，他更表示「不知道我能不能拿自己的手機與各位拍照」，於是當場抽了4位觀眾上台，一一自拍並保留於他本人的手機裡。

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場上，邊佑錫非常注重粉絲的滿意度，強調數次「希望帶給大家一個美好的回憶」，當聽到台下回答很有趣，他才鬆一口氣：「太好了，我希望讓大家覺得很有趣，度過一個愉快的時間，準備了很多，希望可以讓大家留下美好的回憶與記憶。」

▲▼邊佑錫為粉絲數度開唱。（圖／記者李毓康攝）



戲劇《背著善宰跑》裡，邊佑錫與金惠奫埋下「時空膠囊」，他感性表示「如果有時空膠囊，我想把見面會照片一張張洗出來，把照片保存在時空膠囊中，讓我不要忘記。」沒想到，就在結束問答環節後，工作人員突然推出蛋糕應援，祝福他未來每場見面會活動演出順利，不知情的他當場嚇到，眼眶逐漸泛紅，全場安慰他「不要哭」，他才破涕為笑，堅強喊著「我不會哭，我沒有哭」。

▲▼邊佑錫最後喊話粉絲「希望大家的心一直保持」。（圖／記者李毓康攝）



邊佑錫致謝粉絲的支持，「我真的太緊張了，不曉得有沒有為大家創造美好的回憶，真的是多虧你們才來到了台北這個空間，得到了很好的力量再回去，下次或是下個作品，我希望可以帶來更帥氣演技、成為更進步的演員，今天謝謝大家來。」最後他唱著《背著善宰跑》OST〈陣雨〉時，全場氣氛催淚，並向台下粉絲喊話「希望大家此刻的心要一直保持喔，我很感謝，我愛你，那麼我就此就先下台了，掰掰。」完美結束見面會。