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直擊／邊佑錫「三段式飛吻」全場瘋掉　成人吻戲害羞：我內心澎湃

記者吳睿慈／台北報導

男神邊佑錫參演超夯戲劇《背著善宰跑》打開高知名度，戲劇播畢後，他馬不停蹄展開亞洲巡迴見面會，首站獻給台北，2場活動於8日下午1點半準時開始。他穿著藍色外套帥氣登台，唱著歌曲〈Loveholic〉展現優秀歌喉，他寵粉一百分，為粉絲重現多幕《背著善宰跑》經典橋段，三段式飛吻、雨中撐傘全都有，還把觀眾叫到台上互動，看得台下又嫉妒又羨慕，還有人大吼「不可以」。

▲▼邊佑錫見面會。（圖／記者李毓康攝）

▲邊佑錫與粉絲互動連連。（圖／記者李毓康攝）

《背著善宰跑》創造很多經典畫面，至今都是觀眾心中回味的浪漫戲劇。邊佑錫8日在台舉辦見面會，他應觀眾要求重現了多幕場景，聊起「任率」朝他直直衝過去的畫面，「畢竟是下雨天，工作人員都很辛苦在淋雨，所以有想說要快點拍，沒有太多NG，不過我們在剛剛的勁頭，想要拍得很唯美，確實抓了很多角度，花了一點時間拍。」場上抽中一名女粉互動，他還親自指導對方怎麼演戲，敬業的演員魂上身。

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▲▼邊佑錫見面會。（圖／記者李毓康攝）

▲▼邊佑錫唱著歌登場，與粉絲熱情打招呼。（圖／記者李毓康攝）

▲▼邊佑錫見面會。（圖／記者李毓康攝）

不僅如此，見面會還把《背著善宰跑》經典吻戲放到螢幕上播放，邊佑錫看到在劇裡親金惠奫的「成人式吻戲」，臉紅到不斷搧風直呼「我覺得好害羞又丟臉」，談起印象最深刻的吻戲，他回答：「我覺得成人式吻戲拍攝時，因為善宰這個角色15年以來珍藏了對於率的心意，是第一次奔向率對她表現心意，拍攝時我的心臟一直狂跳，內心非常澎湃地拍了那場戲。」

▲▼邊佑錫見面會。（圖／記者李毓康攝）

▲▼邊佑錫在活動上重現多幕戲中經典畫面。（圖／記者李毓康攝）

▲▼邊佑錫見面會。（圖／記者李毓康攝）

戲劇已經殺青，但對於邊佑錫就像一場奇幻旅程，「我很喜歡『善宰』這個角色，我也很愛這個角色，殺青後的感覺，我還是不想讓善宰離我而去，就算殺青了，我也想珍藏這個角色，如果我很想念這個角色，我會通過OTT，再次把它拉出來看看。」

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