直擊／邊佑錫「臉只有18cm」私密尺寸全公開！比例超完美全場暴動

記者吳睿慈／台北報導

南韓男神邊佑錫從模特兒身份轉戰戲劇圈，正式出道8年，8日首度在台北舉辦粉絲見面會，他的人氣夯到加場，2場共3千張票完售。見面會「Summer Letter」於下午1點半準時開始，他穿著藍色襯衫外套帥氣登場，邁出一雙長腿從後台走出來，唱著歌曲〈Loveholic〉，配合台詞在台上揮手打招呼，露出靦腆又可愛的笑容，全場融化。

▲▼邊佑錫唱著歌登場。（圖／記者李毓康攝）



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邊佑錫首度舉辦亞洲巡迴見面會，第一站獻給台北，他誠意滿滿，「我的第一次亞洲巡迴見面會台北開始，會很努力讓大家留下美好回憶」，語畢還說出中文「謝謝」，全場粉絲尖叫應援，他也坦言非常緊張，「昨晚沒有睡好覺，因為太緊張了」，聽到台下表示「也沒睡好」，他零距離交流路應「我也是，我沒睡好。」

▲邊佑錫現場測量身高、臉圍、手長，超完美比例引起驚呼聲。（圖／記者李毓康攝）



參演《背著善宰跑》後，邊佑錫受封為「國際初戀代表」，他聽到該封號害羞到埋入沙發裡，並謙虛表示「我其實不太知道，大家為何喜歡我，可以幫我問一下大家嗎？」對於自己的人氣還是感到很神奇，知名度大漲的他本來不太有實感，直到看到台大體育館滿滿觀眾人潮，他回答「光看到現場來了這麼多人，我現在有實感了。」

▲邊佑錫為粉絲開金嗓。（圖／記者李毓康攝）



見面會「Summer Letter」公開邊佑錫的尺寸TMI，當場測量身高、臉的大小與手長，他調皮地拿起皮尺，一舉一動都掀起台下熱烈歡呼聲，而他的圈粉Physical現場揭曉，身高為189到190公分之間、臉為18公分、手長為21公分，超完美模特兒比例，引起陣陣驚呼聲。