ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

直擊／邊佑錫「臉只有18cm」私密尺寸全公開！比例超完美全場暴動

記者吳睿慈／台北報導

南韓男神邊佑錫從模特兒身份轉戰戲劇圈，正式出道8年，8日首度在台北舉辦粉絲見面會，他的人氣夯到加場，2場共3千張票完售。見面會「Summer Letter」於下午1點半準時開始，他穿著藍色襯衫外套帥氣登場，邁出一雙長腿從後台走出來，唱著歌曲〈Loveholic〉，配合台詞在台上揮手打招呼，露出靦腆又可愛的笑容，全場融化。

▲▼邊佑錫見面會。（圖／記者李毓康攝）

▲▼邊佑錫唱著歌登場。（圖／記者李毓康攝）

▲▼邊佑錫唱著歌登場。（圖／記者李毓康攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

邊佑錫首度舉辦亞洲巡迴見面會，第一站獻給台北，他誠意滿滿，「我的第一次亞洲巡迴見面會台北開始，會很努力讓大家留下美好回憶」，語畢還說出中文「謝謝」，全場粉絲尖叫應援，他也坦言非常緊張，「昨晚沒有睡好覺，因為太緊張了」，聽到台下表示「也沒睡好」，他零距離交流路應「我也是，我沒睡好。」

▲▼邊佑錫見面會。（圖／記者李毓康攝）

▲▼邊佑錫見面會。（圖／記者李毓康攝）

▲▼邊佑錫見面會。（圖／記者李毓康攝）

▲邊佑錫現場測量身高、臉圍、手長，超完美比例引起驚呼聲。（圖／記者李毓康攝）

參演《背著善宰跑》後，邊佑錫受封為「國際初戀代表」，他聽到該封號害羞到埋入沙發裡，並謙虛表示「我其實不太知道，大家為何喜歡我，可以幫我問一下大家嗎？」對於自己的人氣還是感到很神奇，知名度大漲的他本來不太有實感，直到看到台大體育館滿滿觀眾人潮，他回答「光看到現場來了這麼多人，我現在有實感了。」

▲▼邊佑錫見面會。（圖／記者李毓康攝）

▲邊佑錫為粉絲開金嗓。（圖／記者李毓康攝）

見面會「Summer Letter」公開邊佑錫的尺寸TMI，當場測量身高、臉的大小與手長，他調皮地拿起皮尺，一舉一動都掀起台下熱烈歡呼聲，而他的圈粉Physical現場揭曉，身高為189到190公分之間、臉為18公分、手長為21公分，超完美模特兒比例，引起陣陣驚呼聲。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

白文鳥閉眼仰躺「煮沸熱水」被瘋傳　飼主急貼真相笑翻12萬人！

推薦閱讀

蔡阿嘎發文吐心聲！感嘆「人要抱持善良」眾人秒懂：最後一句好噹

蔡阿嘎發文吐心聲！感嘆「人要抱持善良」眾人秒懂：最後一句好噹

蔡阿嘎疑開酸蘿拉！　暗諷「三千萬同學」二伯、大頭佛一聽尬笑了

蔡阿嘎疑開酸蘿拉！　暗諷「三千萬同學」二伯、大頭佛一聽尬笑了

蔡阿嘎深夜發聲「這樣算長大了吧」　流量擺眼前不作為：有保護的人

蔡阿嘎深夜發聲「這樣算長大了吧」　流量擺眼前不作為：有保護的人

黃宣《歌手》「救場主持太強」登熱搜！　陸網狂讚：淘汰也別讓他走

黃宣《歌手》「救場主持太強」登熱搜！　陸網狂讚：淘汰也別讓他走

高雄媽媽北上看張學友！突知演唱會取消高鐵站驚魂…最後10分神轉折

高雄媽媽北上看張學友！突知演唱會取消高鐵站驚魂…最後10分神轉折

張學友退票補償方案出爐！　意外曝光「1重磅喜訊」粉嗨：明年見

張學友退票補償方案出爐！　意外曝光「1重磅喜訊」粉嗨：明年見

清水健被列6年黑名單原因公開　白石茉莉奈親自示範超扯打招呼

清水健被列6年黑名單原因公開　白石茉莉奈親自示範超扯打招呼

不是修圖！深田詠美「屁股真的變方型」　網看片嚇壞：海綿寶寶屁股

不是修圖！深田詠美「屁股真的變方型」　網看片嚇壞：海綿寶寶屁股

峮峮靈前被嚇到　「寬姊整個人瘦一半」！

峮峮靈前被嚇到　「寬姊整個人瘦一半」！

72歲黃鶯鶯素顏現身　凍齡溫柔外型令人驚咤

72歲黃鶯鶯素顏現身　凍齡溫柔外型令人驚咤

孫安佐見旅美教授「別怪父母」4子女觀建議！　截圖簡回：Fine

孫安佐見旅美教授「別怪父母」4子女觀建議！　截圖簡回：Fine

鬧翻蔡阿嘎！蘿拉「名牌包總花費」超驚人　網傻眼：直逼房子頭期款

鬧翻蔡阿嘎！蘿拉「名牌包總花費」超驚人　網傻眼：直逼房子頭期款

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

蔡阿嘎發文吐心聲！感嘆「人要抱持善良」眾人秒懂：最後一句好噹

蔡阿嘎疑開酸蘿拉！　暗諷「三千萬同學」二伯、大頭佛一聽尬笑了

蔡阿嘎深夜發聲「這樣算長大了吧」　流量擺眼前不作為：有保護的人

黃宣《歌手》「救場主持太強」登熱搜！　陸網狂讚：淘汰也別讓他走

高雄媽媽北上看張學友！突知演唱會取消高鐵站驚魂…最後10分神轉折

張學友退票補償方案出爐！　意外曝光「1重磅喜訊」粉嗨：明年見

清水健被列6年黑名單原因公開　白石茉莉奈親自示範超扯打招呼

不是修圖！深田詠美「屁股真的變方型」　網看片嚇壞：海綿寶寶屁股

峮峮靈前被嚇到　「寬姊整個人瘦一半」！

72歲黃鶯鶯素顏現身　凍齡溫柔外型令人驚咤

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

邊佑錫, 背著善宰跑

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 直擊／邊佑錫「起床鈴聲」太犯規！低音砲霸氣：不起床要搔癢癢囉
  2. 林美秀拖病體到靈堂上香　王彩樺哽咽擔心邱瓈寬身體
  3. 《地娛室》4人聯手整羅PD慶生！　「見他淚灑現場」跟著哭…全場爆笑
  4. 網紅西西歪宣布「在馬來西亞出道了」　離婚施語庭2年…離台近況曝光
  5. 直擊／邊佑錫「三段式飛吻」全場瘋掉　成人吻戲害羞：我內心澎湃
  6. 「賣場男子」突蹲著不動！貝童彤PO照羞爆　認了超尷尬：恥力極高
  7. 三上悠亞驚爆「喝茫舌吻傑尼斯偶像」照片外洩內幕：我被陷害了！
  8. 峮峮靈前被嚇到　「寬姊整個人瘦一半」！
  9. Apink恩地遭騷擾544次提告！　女私生被判刑「竟不認罪提上訴」
  10. 直擊／邊佑錫「臉只有18cm」私密尺寸全公開！比例超完美全場暴動

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366