ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

Hey! Say! JUMP首位人夫誕生！　有岡大貴娶回松岡茉優…緋聞傳6年

記者蔡宜芳／綜合報導

日本男團Hey! Say! JUMP是星達拓娛樂（STARTO）旗下藝人，出道多年擁有大票粉絲支持。其中，成員有岡大貴在7日無預警宣佈結婚消息，而女方就是和他傳了多年緋聞的知名演員松岡茉優，他也成為團體中第一位結婚的成員。

▲▼Hey! Say! JUMP首位人夫誕生！　有岡大貴娶松岡茉優。（圖／翻攝自Instagram／daiki.arioka_official、mayu_matsuoka_koushiki）

▲有岡大貴、松岡茉優宣佈結婚。（圖／翻攝自Instagram／daiki.arioka_official、mayu_matsuoka_koushiki）

有岡大貴和松岡茉優7日聯合發出結婚聲明，有岡表示：「儘管我還有很多不足之處，但會在伴侶的支持下努力成長，讓大家看到一個更加成熟的我。我希望能夠尊重彼此珍視的事物，並真誠地對待我們的關係。」至於兩人的登記日期等詳細資訊，則不另外公開。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼Hey! Say! JUMP首位人夫誕生！　有岡大貴娶松岡茉優。（圖／翻攝自星達拓官網）

▲有岡大貴聲明。（圖／翻攝自星達拓官網）

而松岡稍早也透過官方網站宣佈婚訊，29歲的她表示：「自從我以童星身份進入事務所，至今已有20年了。結識了無數的人，隨著年齡的增長，我的感謝之情也愈加深厚。對於那些一直關照我的人們，僅以此報告告知，非常不好意思。」

▲▼Hey! Say! JUMP首位人夫誕生！　有岡大貴娶松岡茉優。（圖／翻攝自松岡茉優官網）

▲松岡茉優聲明。（圖／翻攝自松岡茉優官網）

事實上，有岡大貴和松岡茉優早在2018年就傳出緋聞，當時日媒爆料他們已經交往兩年，是透過友人介紹認識，因為都是動漫迷，兩人逐漸從好友昇華成戀人。當時爆出緋聞，兩人並沒有正面回應，沒想到6年後便修成正果。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

推薦閱讀

蔡阿嘎年終給蘿拉「自寫數字再加6位數」　她涉非法行為毀10年感情

蔡阿嘎年終給蘿拉「自寫數字再加6位數」　她涉非法行為毀10年感情

獨／張學友今晚演唱會停辦！　主辦單位證實了「曝光原因」

獨／張學友今晚演唱會停辦！　主辦單位證實了「曝光原因」

蘿拉「被蔡阿嘎開除」挨酸不意外！　昔態度差、惹毛同業黑歷史起底

蘿拉「被蔡阿嘎開除」挨酸不意外！　昔態度差、惹毛同業黑歷史起底

蘿拉遭控態度惡劣！　合作方失望「以後不再找蔡阿嘎」影片也不看

蘿拉遭控態度惡劣！　合作方失望「以後不再找蔡阿嘎」影片也不看

蔡阿嘎開除蘿拉　行家看「法律事務所」嘆出事了：這間又大又貴

蔡阿嘎開除蘿拉　行家看「法律事務所」嘆出事了：這間又大又貴

蔡阿嘎開除蘿拉…導演驚「非常嚴重」！　推測4原因：總數應超過想像

蔡阿嘎開除蘿拉…導演驚「非常嚴重」！　推測4原因：總數應超過想像

蔡阿嘎「準備回台面對一場場硬戰」！赴韓員工旅遊：10年前應該沒想到

蔡阿嘎「準備回台面對一場場硬戰」！赴韓員工旅遊：10年前應該沒想到

蔡阿嘎資深員工「家中塞滿名牌精品」　突遭解雇被網友起底

蔡阿嘎資深員工「家中塞滿名牌精品」　突遭解雇被網友起底

蔡阿嘎突發聲明開除10年資深員工！　「不法行為影響公司」驚呆網

蔡阿嘎突發聲明開除10年資深員工！　「不法行為影響公司」驚呆網

快訊／開唱前4小時突停辦！　張學友親自發聲：確認感染RSV

快訊／開唱前4小時突停辦！　張學友親自發聲：確認感染RSV

獨家／唐治平若無法負擔喪葬費用　白雲溫暖伸援手願意幫忙

獨家／唐治平若無法負擔喪葬費用　白雲溫暖伸援手願意幫忙

金鐘主持人爸爸吃粽子噎死！　陳思安「家人覺得丟臉」痛心曝真相

金鐘主持人爸爸吃粽子噎死！　陳思安「家人覺得丟臉」痛心曝真相

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

蔡阿嘎年終給蘿拉「自寫數字再加6位數」　她涉非法行為毀10年感情

獨／張學友今晚演唱會停辦！　主辦單位證實了「曝光原因」

蘿拉「被蔡阿嘎開除」挨酸不意外！　昔態度差、惹毛同業黑歷史起底

蘿拉遭控態度惡劣！　合作方失望「以後不再找蔡阿嘎」影片也不看

蔡阿嘎開除蘿拉　行家看「法律事務所」嘆出事了：這間又大又貴

蔡阿嘎開除蘿拉…導演驚「非常嚴重」！　推測4原因：總數應超過想像

蔡阿嘎「準備回台面對一場場硬戰」！赴韓員工旅遊：10年前應該沒想到

蔡阿嘎資深員工「家中塞滿名牌精品」　突遭解雇被網友起底

蔡阿嘎突發聲明開除10年資深員工！　「不法行為影響公司」驚呆網

快訊／開唱前4小時突停辦！　張學友親自發聲：確認感染RSV

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

HeySayJUMP, 有岡大貴, 松岡茉優

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 王淨冤親債主找上門：好恨啊！　《鬼才》耍廢「從頭尷尬到腳」
  2. 訪問／邊佑錫訪台「衝超市買水果」　婉拒蓄鬍羞認：我是純情派～
  3. 56歲邱淑貞同框女兒沈月！　「零修圖真實狀態」被讚：比女兒美
  4. 港劇夫妻楊茜堯、羅子溢變叔嫂「保持距離」　要求劇組安排分房休息
  5. 女神賈永婕罕見帶公婆現身　兩女兒也頂逆天長腿盯場
  6. 徐若瑄靈堂陪摺蓮花！　2度緊抱邱瓈寬：好好照顧身體
  7. 李妍瑾被爆每月負債才離婚　曬前夫「轉帳30」截圖：很煩耶
  8. 張學友3月才取消演出「賠償住宿、交通」　歌迷讚：最有誠意賠償
  9. 藍心湄怒被亂報　今天發聲明指出三條件曝光
  10. Hey! Say! JUMP首位人夫誕生！　有岡大貴娶回松岡茉優…緋聞傳6年

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366