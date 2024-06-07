Hey! Say! JUMP首位人夫誕生！　有岡大貴娶回松岡茉優…緋聞傳6年

記者蔡宜芳／綜合報導

日本男團Hey! Say! JUMP是星達拓娛樂（STARTO）旗下藝人，出道多年擁有大票粉絲支持。其中，成員有岡大貴在7日無預警宣佈結婚消息，而女方就是和他傳了多年緋聞的知名演員松岡茉優，他也成為團體中第一位結婚的成員。

▲有岡大貴、松岡茉優宣佈結婚。（圖／翻攝自Instagram／daiki.arioka_official、mayu_matsuoka_koushiki）

有岡大貴和松岡茉優7日聯合發出結婚聲明，有岡表示：「儘管我還有很多不足之處，但會在伴侶的支持下努力成長，讓大家看到一個更加成熟的我。我希望能夠尊重彼此珍視的事物，並真誠地對待我們的關係。」至於兩人的登記日期等詳細資訊，則不另外公開。

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▲有岡大貴聲明。（圖／翻攝自星達拓官網）

而松岡稍早也透過官方網站宣佈婚訊，29歲的她表示：「自從我以童星身份進入事務所，至今已有20年了。結識了無數的人，隨著年齡的增長，我的感謝之情也愈加深厚。對於那些一直關照我的人們，僅以此報告告知，非常不好意思。」

▲松岡茉優聲明。（圖／翻攝自松岡茉優官網）

事實上，有岡大貴和松岡茉優早在2018年就傳出緋聞，當時日媒爆料他們已經交往兩年，是透過友人介紹認識，因為都是動漫迷，兩人逐漸從好友昇華成戀人。當時爆出緋聞，兩人並沒有正面回應，沒想到6年後便修成正果。