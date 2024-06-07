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丁噹化身「最美老師」現身校園！　共演30學生成畢業神曲

▲▼ 丁噹邀學生同唱〈致遠道而來的我們〉成畢業之歌。（圖／相信音樂提供）

▲ 丁噹邀學生同唱〈致遠道而來的我們〉成畢業之歌。（圖／相信音樂提供）

記者翁子涵／台北報導

丁噹睽違5年推出第11張審心專輯《日與夜，跟自己說晚安》霸佔13榜冠軍，其中與陳華合唱的《致遠道而來的我們》也是專輯中YouTube發燒音樂之一，在畢業季到來時，丁噹邀請學生同唱與30位學生共演，得知想法的鼓鼓呂思緯立馬抽空，熱心地參與配唱製作，共同將這首歌賦予深厚友情的畢業之歌。

▲▼ 丁噹與30位學生共演。（圖／相信音樂提供）

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▲▼ 丁噹與30位學生共演。（圖／相信音樂提供）

▲▼ 丁噹邀學生同唱〈致遠道而來的我們〉成畢業之歌。（圖／相信音樂提供）
 
MV也前進校園並邀請了30位學生們一同參與拍攝，期間學生們笑聲跟話語聲不間斷，青春的氣息感染了整個現場。有趣的是，期間丁噹參觀校園時，還被同學誤認為是老師跟她問好，丁噹也笑回：「我是新來的音樂老師，請記得來上我的課。」丁噹很開心能重回學校，透過學生互動感受校園時的回憶，她興奮地說：「第一場景是在學校禮堂拍攝，和同學們排排站，因我沒有體驗過這種儀式，拍攝時大家一起歡呼，就好像參與一場畢業典禮。」

《致遠道而來的我們》畢業祝福合唱版，丁噹邀請了多所學校畢業歌的主唱們一同獻唱，透過青澀純真的聲音，將這首溫暖的歌曲唱進大家的學生時代，並給予所有畢業生溫柔又堅定的力量去迎接新的生活，鼓鼓更擔任配唱製作，面對第一次進錄音間學生們，鼓鼓溫暖且耐心的指導，讓學生們放鬆展現最好的自己，當天丁噹也現身鼓勵學生，整個配唱過程溫暖又歡樂。
 

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