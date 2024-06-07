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才開完刀！丟丟妹飛日本跨國直播　爆乳裝現身大阪街頭叫賣吸側目

記者孟育民／台北報導

直播天后丟丟妹（李明珊）日前才因膽囊發炎緊急做完切膽手術，6日晚間就現身日本街頭，首度跨國連線直播拚經濟，這是她宣布收回「丟丟妹」商標與百萬直播平台後，回歸「丟丟妹」的第一場直播，她誠意十足祭出爆乳裝把經典開場舞搬到大阪，首次挑戰日本居家雜貨用品直播，就吸引多達2.4萬人朝聖在線觀看，觸及率更高達220萬人次，人氣之高。

▲▼丟丟妹前進日本連線直播。（圖／丟丟妹提供）

▲丟丟妹前進日本連線直播。（圖／丟丟妹提供）

自從宣佈回歸要展開跨國直播計劃，丟丟妹便收到來自各國的直播邀約，剛度國30歲生日的她，目前正帶領團隊在日本展開為期8天的跨國連線，因切除膽囊手術，腹部多了3個洞，她自稱是打不死的小強，復原能力特別強，昨晚已現身大阪商業區知名商社大樓直播。為了回歸首播，她有備而來，特別端出性感爆乳裝，打算在街頭大跳招牌舞，沒想到入夜後的商辦區街頭分外寧靜，她豪邁叫聲變得更「一鳴驚人」，不時引來路人側目，只好跟觀眾改說悄悄話，跟平常霸氣外露的模樣形成反差。

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▲▼丟丟妹前進日本連線直播。（圖／丟丟妹提供）

▲丟丟妹在大阪街頭跳舞。（圖／丟丟妹提供）

該場直播觸及率高達220萬人次，盛況升溫重返過去榮景，不少觀眾直呼：「好感動，很久沒看到這個平台這麼多人了！」昨晚意外爆出一段小插曲，當丟丟妹在叫賣廚房居家用品時，全家人通通跑來線上加購，不僅有姊姊大力支持隔空喊單+1，媽媽「福嫂」也瘋搶壓力鍋，此時爸爸「福哥」卻意外發現自己沒辦法留言，當下直接call-in進來問緣由，後來終於真相大白，原來礙於過往與前夫經營的「丟丟妹」平台產生恩怨糾葛，爸爸居然被平台列入黑名單，始終未解除封鎖，才會導致無法下單，讓她哭笑不得神情面露尷尬。

▲▼丟丟妹前進日本連線直播。（圖／丟丟妹提供）

▲▼丟丟妹一連幾天都在日本直播，算是跨國合作。（圖／丟丟妹提供）

▲▼丟丟妹前進日本連線直播。（圖／丟丟妹提供）


為此行除了精選日本居家生活好物、神級美容聖品以及超人氣零嘴點心等，眾所矚目6/9更將前進銀座日本最大二手精品品牌BRAND OFF，破天荒進行封館直播，丟丟妹員工日前也紛紛寫下各品牌包款向老闆娘許願，看到員工列的清單竟包含，愛馬仕迷你凱莉、柏金，以及香奈兒經典CF等等，忍不住歎為觀止，對員工的「實力」嘆為觀止，忍不住喊他「乾爹、乾媽」。

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