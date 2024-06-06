董至成「徵」老婆看上「她」　楊繡惠喊「寧願吃農藥也不要跟你」

記者葉文正／台北報導

民視、八大《綜藝新時代》職人好厲害本週播出阿翔、籃籃、楊繡惠、董至成以及宜芳日前到宜蘭三星，體驗當粽子達人。正巧播出正是端午佳節，表示這次沒有要划龍舟，不過也是做跟端午很有關聯的職業，要來體驗「包粽子」。

▲阿翔(左)揹著54公斤的宜芳衰到田裡。（圖／民視提供）

一群人在烈日曝曬下抵達農田，要從原物料「糯米」開始，阿翔提到這位職人陳晉恭是得過「台灣奧斯卡獎」的人，原來職人曾得過全國十大績優產銷班，品質相當好，啦啦隊女神籃籃背起機器滿載著肥料，重達40公斤的重量，讓她一度站不起來，體驗到農民的辛苦讓她大喊真的不容易。

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▲阿翔(右)跟宜芳趕緊去沖洗。（圖／民視提供）

也因為只有一台肥料機，只有籃籃體驗讓她大呼不公平，於是阿翔揹著54公斤的宜芳用人工方式施肥，沒想到阿翔站到田中，宜芳一跳上阿翔的背，瘦弱的阿翔支撐不住兩人紛紛臉朝下摔到泥濘的田裡，讓眾人驚聲尖叫，全身泥巴的阿翔與宜芳全身狼狽不堪，兩人也發揮外景人的精神，直接在農田外的圳溝簡單清洗全身後繼續錄影。





▲小董(左)看上楊繡惠。（圖／民視提供）

楊繡惠提到俗語說的「糟糠之妻」，就是形容願意在困苦時同甘共苦的妻子﹐邊說邊將「米糠」遞給已經離婚的董至成，這讓董至成無奈說你是再給我二次傷害嗎？我都離婚3年了，這3年我很潔身自愛的，阿翔連忙說，要董至成找到願意陪你吃米糠的人，她就是你的糟糠之妻，董至成看讓站在一旁楊繡惠，嚇得楊繡惠連忙說：「我寧願吃農藥也不要跟你」，董至成不甘示弱的說妳不願意，後面人多的是，爆笑演出惹得眾人爆笑不已。