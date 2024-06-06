ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

董至成「徵」老婆看上「她」　楊繡惠喊「寧願吃農藥也不要跟你」

記者葉文正／台北報導

民視、八大《綜藝新時代》職人好厲害本週播出阿翔、籃籃、楊繡惠、董至成以及宜芳日前到宜蘭三星，體驗當粽子達人。正巧播出正是端午佳節，表示這次沒有要划龍舟，不過也是做跟端午很有關聯的職業，要來體驗「包粽子」。

▲阿翔(左)揹著54公斤的宜芳衰到田裡。（圖／民視提供）

▲阿翔(左)揹著54公斤的宜芳衰到田裡。（圖／民視提供）

一群人在烈日曝曬下抵達農田，要從原物料「糯米」開始，阿翔提到這位職人陳晉恭是得過「台灣奧斯卡獎」的人，原來職人曾得過全國十大績優產銷班，品質相當好，啦啦隊女神籃籃背起機器滿載著肥料，重達40公斤的重量，讓她一度站不起來，體驗到農民的辛苦讓她大喊真的不容易。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲阿翔(左)揹著54公斤的宜芳衰到田裡。（圖／民視提供）

▲阿翔(右)跟宜芳趕緊去沖洗。（圖／民視提供）

也因為只有一台肥料機，只有籃籃體驗讓她大呼不公平，於是阿翔揹著54公斤的宜芳用人工方式施肥，沒想到阿翔站到田中，宜芳一跳上阿翔的背，瘦弱的阿翔支撐不住兩人紛紛臉朝下摔到泥濘的田裡，讓眾人驚聲尖叫，全身泥巴的阿翔與宜芳全身狼狽不堪，兩人也發揮外景人的精神，直接在農田外的圳溝簡單清洗全身後繼續錄影。

▲阿翔(左)揹著54公斤的宜芳衰到田裡。（圖／民視提供）

▲小董(左)看上楊繡惠。（圖／民視提供）

楊繡惠提到俗語說的「糟糠之妻」，就是形容願意在困苦時同甘共苦的妻子﹐邊說邊將「米糠」遞給已經離婚的董至成，這讓董至成無奈說你是再給我二次傷害嗎？我都離婚3年了，這3年我很潔身自愛的，阿翔連忙說，要董至成找到願意陪你吃米糠的人，她就是你的糟糠之妻，董至成看讓站在一旁楊繡惠，嚇得楊繡惠連忙說：「我寧願吃農藥也不要跟你」，董至成不甘示弱的說妳不願意，後面人多的是，爆笑演出惹得眾人爆笑不已。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

俄國貓咪突然學會邪惡笑容　秒露出「渣男壞笑」電到網友

推薦閱讀

張小燕「久違現身」隻身赴靈堂致意！　邱瓈寬親自護送上車

張小燕「久違現身」隻身赴靈堂致意！　邱瓈寬親自護送上車

余天氣到心臟差點停止！女婿追討余苑綺4000萬遺產…他爆余家內幕

余天氣到心臟差點停止！女婿追討余苑綺4000萬遺產…他爆余家內幕

蔡阿嘎突發聲明開除10年資深員工！　「不法行為影響公司」驚呆網

蔡阿嘎突發聲明開除10年資深員工！　「不法行為影響公司」驚呆網

57歲林美秀驚爆罹血友病！　暴瘦7kg硬撐：感覺快死掉

57歲林美秀驚爆罹血友病！　暴瘦7kg硬撐：感覺快死掉

藍心湄「走出靈堂還在哭」　哽咽陪伴邱瓈寬喪母痛：要保佑阿寬啊！

藍心湄「走出靈堂還在哭」　哽咽陪伴邱瓈寬喪母痛：要保佑阿寬啊！

漫威「黃蜂女」不玩了！　宣布退出演藝圈皈依佛門

漫威「黃蜂女」不玩了！　宣布退出演藝圈皈依佛門

Lisa同框LVMH三公子被爆「派對當眾接吻」　21秒片流出飆上熱搜

Lisa同框LVMH三公子被爆「派對當眾接吻」　21秒片流出飆上熱搜

謝金燕現身邱瓈寬母靈堂：非常傷心！　暴瘦身影惹心疼「我會撐住」

謝金燕現身邱瓈寬母靈堂：非常傷心！　暴瘦身影惹心疼「我會撐住」

陶晶瑩女兒畢業「第一感謝不是家人」　感言曝光：Thank you TWICE

陶晶瑩女兒畢業「第一感謝不是家人」　感言曝光：Thank you TWICE

中捷長髮男引用《芙莉蓮》紅到南韓！　萬人瘋轉狂讚：真實版欣梅爾

中捷長髮男引用《芙莉蓮》紅到南韓！　萬人瘋轉狂讚：真實版欣梅爾

直擊／邊佑錫見女粉背等身立牌！　大笑「主動靠前比愛心」現場暴動

直擊／邊佑錫見女粉背等身立牌！　大笑「主動靠前比愛心」現場暴動

歐陽娜娜一畢業解放變「歐陽辣辣」　罕曬泳裝照露出雪白長腿！

歐陽娜娜一畢業解放變「歐陽辣辣」　罕曬泳裝照露出雪白長腿！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

張小燕「久違現身」隻身赴靈堂致意！　邱瓈寬親自護送上車

余天氣到心臟差點停止！女婿追討余苑綺4000萬遺產…他爆余家內幕

蔡阿嘎突發聲明開除10年資深員工！　「不法行為影響公司」驚呆網

57歲林美秀驚爆罹血友病！　暴瘦7kg硬撐：感覺快死掉

藍心湄「走出靈堂還在哭」　哽咽陪伴邱瓈寬喪母痛：要保佑阿寬啊！

漫威「黃蜂女」不玩了！　宣布退出演藝圈皈依佛門

Lisa同框LVMH三公子被爆「派對當眾接吻」　21秒片流出飆上熱搜

謝金燕現身邱瓈寬母靈堂：非常傷心！　暴瘦身影惹心疼「我會撐住」

陶晶瑩女兒畢業「第一感謝不是家人」　感言曝光：Thank you TWICE

中捷長髮男引用《芙莉蓮》紅到南韓！　萬人瘋轉狂讚：真實版欣梅爾

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

楊繡惠, 董至成

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 蔡阿嘎員工蘿拉「不法行為」被開除！　他大膽預測驚人內幕
  2. 蔡阿嘎資深員工「家中塞滿名牌精品」　突遭解雇被網友起底
  3. 董至成「徵」老婆看上「她」　楊繡惠喊「寧願吃農藥也不要跟你」
  4. 蔡阿嘎突發聲明開除10年資深員工！　「不法行為影響公司」驚呆網
  5. 劉主平吳慷仁約炮不後悔　魚水之歡被投訴
  6. YTR陳彥婷產後40天「瘦回鉛筆腿」！　超狂全身照4連發：久違打扮
  7. 狄鶯沉默7天首發文！　「怎麼做才能更快樂」寫700字心靈雞湯
  8. 前AKB48 Team TP隊長宣告單飛　再公佈升格新身份喜訊！
  9. 網路聲量破百億！王家衛首部電視劇《繁花》台灣首播
  10. Lisa同框LVMH三公子被爆「派對當眾接吻」　21秒片流出飆上熱搜

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366