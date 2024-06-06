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明星賽啦啦隊先少一人！「最仙團長」Rina證實缺席　無奈原因全說了

記者孟育民／台北報導

中華職棒樂天桃猿應援團長Rina因為長相甜美有「最仙團長」的美名，2024年中華職棒明星對抗賽即將在7月登場，她透露今年確定不會參與，失望說：「我前兩年都有參加，今年因為工作上的安排我不能參加，有點小小可惜，因為今年加了台鋼這個隊伍，原本很期待多了一個隊伍，希望明年可以參加。」

▲▼Rina出席活動。（圖／記者孟育民攝）

▲Rina將缺席接下來明星賽。（圖／記者孟育民攝）

Rina近期都在籌備個人新專輯，她搶先預告，會有舞蹈、抒情多樣的風格，「我本來就很喜歡唱歌，這個一直都是我的夢想，我把這個當成目標，後來跟經紀人討論，今年在底底就會發我的第一張專輯，也會辦新歌發表會。」她坦言籌備過程中壓力有點大，希望可以呈現最好的成品，「我也是陸續在上課，我以前就是喜歡唱歌，但我沒受過唱歌的訓練。」

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▲▼Rina出席活動。（圖／記者孟育民攝）

▲Rina年底要推出個人專輯。（圖／記者孟育民攝）

Rina說自己抗壓性算高，對於網路上的各種評論，她正面說：「也許很多人不知道事情的真相，好像是一味的跟風，我就盡量不去看，知道什麼是對什麼是錯就好。」被問到讓自己走心的留言？她說是看到網友攻擊身邊人會讓她比較忿忿不平，「我會跟他們說不要去看，我們做好自己就好。」

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