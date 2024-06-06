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樂天「最仙團長」Rina鬆口感情近況！　甜誇陳昱瑞3優點：是個很好的人

記者孟育民／台北報導

中華職棒樂天桃猿應援團長Rina因為長相甜美有「最仙團長」的美名，日前遭到週刊拍到和職籃桃園璞園領航猿隊的球星陳昱瑞同框畫面，引起外界討論。她今（6日）出席手錶活動，對於感情世界依舊低調，稱呼對方是好友，「因為我覺得感情事情就是私生活一部分，我也不會對外解釋，我還是希望大家多關注我工作上的努力和表現。」

▲▼Rina出席活動。（圖／記者孟育民攝）

▲Rina出席活動，近期正在籌備新專輯。（圖／記者孟育民攝

Rina目前生活都被工作填滿，正在籌備新專輯，也害怕私事模糊焦點，但他誇讚好友陳昱瑞，「相處起來他是個很好的人，正面、積極、善良，我對於交朋友的定義，覺得相處自在是很重要的。」而先前多次被拍，她笑說多少會影響生活，「像我現在就盡量不出門，我本來就沒那麼愛出門的人，因為我工作之餘比較想在家休想。」不忘喊話大家給她一點個人空間。

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▲▼Rina出席活動。（圖／記者孟育民攝）

▲Rina鬆口感情近況。（圖／記者孟育民攝）

不過，說起自己人生下一步規劃，她則沒有多設想，認為結婚還離自己很遙遠，希望是等工作穩定後再說，連同家人都很開明，從沒有逼過婚，「我爸媽都不會擔心我嫁不嫁得出去，他們覺得不一定要結婚，他們覺得我開心就好！」被問到會想先凍卵嗎？她立馬說：「這也在我的規劃，雖然我目前沒有想生小孩，因為人是會變的，現在不想不代表以後不想。」

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Rina, 樂天女孩, 陳昱瑞

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