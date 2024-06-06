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涂善存走秀露手臂「忘記曬」超糗：被笑白斬雞！　愛地球從小事做起

記者蕭采薇／台北報導

近期電影與戲劇作品滿滿的涂善存，受邀在6月5日「世界環境日」擔任永續大使，獻出出道後的走秀初體驗。他透露過去僅在學生時期，有幫過朋友走畢展的經驗，當日上場前直呼：「真的好緊張！」他更偷偷向有模特經驗的黑耀精靈取經，偷學走台步秘訣。

▲涂善存獻出首次走秀。（圖／美國棉提供）

▲涂善存獻出首次走秀，為此特地練手臂線條。（圖／美國棉提供）

涂善存近期有包括電影作品《我想和你在一起》將於7月5日上映，戲劇《彈一場完美戀愛》也將於八月上檔。涂善存表示：「對我來說能夠在世界環境日這天擔任永續大使是很有意義的。環境和氣候的極端改變，在這幾年下來大家肯定都能感受到，為地球盡一份心力也是人類普遍的共識，我相信也是每個人都願意去做的一件事！」

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▲涂善存獻出首次走秀。（圖／美國棉提供）

▲涂善存獻出首次走秀，品牌堅持以回收衣物與廢棄布料在地製造。（圖／美國棉提供）

由於品牌堅持以回收衣物與廢棄布料在地製造，涂善存也說：「我今天穿的衣服，也是Story Wear用回收的牛仔布料拼接而成，我自己平時就很喜歡牛仔系列的單品，今天能夠用時尚的角度同時賦予永續的意義，我覺得穿起來特別亮眼。」

涂善存與黑曜精靈七位成員一同走秀，雖然緊張，不過大家也鼓勵他「只要自信展現帥度就夠了！」為了這次走秀，涂善存也做足準備，知道要穿著的兩套衣服中有一套會露出手臂，特地緊急密訓，強練手臂與胸肌，希望能將線條展現。

▲涂善存獻出首次走秀。（圖／美國棉提供）

▲涂善存近期電影與戲劇作品滿滿。（圖／美國棉提供）

不過也好久沒機會露出手臂的他驚覺上臂過白，還特別多日穿背心戶外曬太陽，笑說：「一定要曬一下，不然會被笑是白斬雞。」平日對於永續與環保議題也很關注的涂善存表示，每個人或許無法幫環境做到巨大的改變，但我們都若能從日常的小事開始做起，我們好比衣著選用棉製品、出門攜帶環保餐具等等，只要開始留心，就是對地球的一種愛護。

 

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