篠崎泫收Toyz 45頁手寫信！　2hrs才看完：覺得自己話真多

記者王靖淳／綜合報導

網紅Toyz因販售大麻菸彈被判刑4年2個月，已於上個月16日入監服刑，女友篠崎泫平時會在Threads上分享心情，今（5）日發文透露收到1封45頁的內容，自己花了2個小時才讀完，雖然隻字未提Toyz，但仍讓不少人猜測是指男友寄給她的信，引發網友紛紛湧入留言猜測。

▲Toyz在入獄前晚大方認愛篠崎泫。（圖／翻攝自Facebook／Toyz、篠崎泫Hsyan）

Toyz已入獄服刑滿20天，女友篠崎泫有感而發透過Threads發文，表示這20多天以來，自己共寫了70多頁，除了自嘲話多之外，同時也透露，今天在收到信後發現，對方4天的時間就寫了45頁，讓她花2個小時才看完。事實上，篠崎泫日前才PO出1張自己手拿原子筆的照片，透露1週就把筆寫到沒水，貼文內容雖然沒提到男友，但不難讓外界看出她指的應該是彼此寫信給對方。

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▲篠崎泫會在Threads上分享生活。（圖／翻攝自Threads／hsyan0625）

貼文曝光後不久，吸引不少人朝聖按讚，除了有網友認為2人的互動很甜很可愛、很像小時候談戀愛的那種感覺之外，同時也寫下加油打氣的留言祝福2人，希望彼此可以因為聊聊而開心一點，「話多沒關係，多跟他聊聊應該可以開心一點」、「太可愛了吧！敲碗影片分享，好甜喔」。

▲網友的留言。（圖／翻攝自Threads／hsyan0625）