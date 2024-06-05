陶晶瑩女兒畢業「第一感謝不是家人」　感言曝光：Thank you TWICE

記者蔡宜芳／綜合報導

女星陶晶瑩和丈夫李李仁育有18歲女兒「荳荳」、15歲兒子「小龍」，她日前為了參加女兒的畢業典禮，特地飛到美國，5日也在社群分享為愛女慶祝的影片，以及孩子的畢業紀念冊。

▲陶晶瑩的女兒荳荳於日前畢業。（圖／翻攝自Instagram／momoleelee）

陶晶瑩表示，她在女兒的畢業典禮上，看到其他畢業生都有親朋好友的歡呼助陣，甚至有人準備了花炮，相比之下，自己只有孤單地尖叫慶祝，心裡感到過意不去，於是為了彌補這份愧疚，她在回到台北後，藉由飛碟電台的同事幫忙慶祝，並唱了一首「畢業快樂歌」送給愛女。

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▲陶晶瑩為女兒慶祝高中畢業。（圖／翻攝自Instagram／momoleelee）

陶晶瑩在貼文中曬出荳荳的畢業紀念冊，上面放了很多他們一家人的合照，以及對於家人的感謝，不過，值得注意的是，荳荳第一個感謝的竟然是偶像TWICE，讓陶晶瑩感到無奈又好笑。陶晶瑩除了感嘆時光飛逝，也覺得女兒在國外完成學業是個不容易的旅程，「祝福所有畢業生，希望你們能展翅高飛、盡情地享受追尋夢想的快樂！」

▲▼荳荳在畢業紀念冊中，第一個感謝的是偶像TWICE。（圖／翻攝自陶晶瑩IG、TWICE X）

事實上，荳荳是TWICE的超級鐵粉，最喜歡的成員是周子瑜，她還曾經朝聖TWICE的美國演唱會。後來，她和父母一起南下拜訪周子瑜母親開的咖啡廳，並遇到周媽媽本人，兩家人因而變成好朋友；陶晶瑩一家去年到南韓旅遊時，周子瑜還親自當地陪，讓荳荳大圓夢。

▲周子瑜與陶晶瑩、荳荳及小龍合照。（圖／翻攝自陶晶瑩臉書）

【陶晶瑩全文】

她不讓我po畢業典禮的照片、因為她說她那天長的不好看……身為媽媽的我、因為在典禮上看到別人都有很多親朋好友歡呼助陣、有人還準備了花炮，我只有扯著嗓子孤單的尖叫，心裡覺得過意不去；於是、就在回台北後，藉飛碟電台的同事幫忙慶祝、唱了一首「畢業快樂歌」，算是對她的彌補。她在畢業紀念冊上放了很多家人的合照，還特別謝謝家人和媽媽（雖然第一個是謝謝Twice………）除了感嘆時光飛逝，也覺得是一個不容易的旅程。祝福所有畢業生，希望你們能展翅高飛、盡情地享受追尋夢想的快樂！ps.我們最後頂著氣球擠電梯，聽說韻竹今天來佈置時也是這樣子的……

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