白冰冰片場「爆譙三字經」　砸6000萬拍戲揭心聲

記者許逸群／台北報導

白冰冰斥資6千萬拍攝八點檔大戲《天知道》，今（5日）舉辦殺青宴分享拍攝過程。她透露：「從頭到尾都我一個花錢，已經五、六千萬。」她坦言一開始就不求回收，「希望培養更多好歌手、好演員，我們這代總會凋零，每次超支就當作我又買了一顆珠寶、買了一個包。」

▲白冰冰投資戲劇《天知道》拍攝約6000萬元。（圖／民視提供）

白冰冰坦言投資拍戲不求回報，「沒有想過目標，而是做想做的。」一切只為了培養更多好藝人。 不過，身為製作人的白冰冰對拍攝內容可完全不馬虎，尤其在教導自家子弟兵時，更是曾爆出過「三字經」，連一旁的資深演員方文琳都透露有被嚇到。

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▲白冰冰希望透過自己的能力培養更多演藝圈人才。（圖／民視提供）

白冰冰坦言，最兇時曾在片場罵過自己的子弟兵「三字經」，因為覺得子弟兵表現不好，因而拖累到其他好的演員與工作人員的時間，她笑說：「被我罵的都不敢哭，可能回家哭吧。」雖然如此，不過她的子弟兵與晚輩們都甘之如飴，不斷感謝白冰冰出錢出力的拉拔。

投資拍攝《天知道》耗資約6000萬元，白冰冰透露，照正規的播出回收恐怕只有三分之一。不過，殺青宴現場有許多白冰冰的「貴人」紛紛主動募資，光一個下午就有約300萬元的贊助，白冰冰說，雖然與她拿出的資金比只是九牛一毛，但仍相當感激各界的力挺。

▲《天知道》殺青宴。（圖／民視提供）