李妍瑾發聲「沒有家暴」！　駁謠言吐心境：不要捕風捉影

記者王靖淳／綜合報導

女星李妍瑾（李妍憬）去年9月宣布嫁給圈外男友「小人物」，最近卻傳出婚變，昨（4）日她在直播中坦言離婚，消息一出引發各界討論，事後更有傳聞指出，2人離婚主因是女方家暴。為此，李妍瑾今（5）日發文澄清，「希望不要捕風捉影，前夫都出來講明白了，沒有金錢糾紛沒有家暴。」

▲李妍瑾昨（4）日在直播中坦言已離婚。（圖／翻攝自Facebook／李妍憬）

李妍瑾透露，與前夫會分開的很大因素是2人的一南一北，並非外界所猜測的家暴或是金錢糾紛，同時也坦言，由於自己太忙了，不想讓前夫守活寡，所以才會離婚。李妍瑾表示，前夫對她很好很溫柔，連簽字離婚時，彼此都是互相擁抱，同時也透露，離婚後2人還有聯繫，直到昨天都還在通電話，「他說了是一輩子家人，如果有機會他還想娶我。」

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▲李妍瑾去年9月宣布結婚。（圖／翻攝自Facebook／李妍憬）

李妍瑾強調，若離婚真如同外界所述，那彼此可能早就撕破臉，但2人沒有打離婚官司，自己甚至沒要求贍養費，而是祝福彼此、約定各自過好彼此的生活。並在文中附上1張自己靠在前夫身上的合照，希望大家不要再捕風捉影，最後也不忘謝謝各界的關心。

【李妍瑾臉書全文】



謝謝大家的關心，也希望不要捕風捉影，前夫都出來講明白了，沒有金錢糾紛沒有家暴，只是我太忙了，不想讓我前夫守活寡，他對我很溫柔，知道我累，知道我腿會抽筋都會幫我按摩，然後我就不知覺的昏睡，累到都沒交功課了，一南一北也是很大的因素，畢竟我們各自的事業也不是能輕易的放棄，我前夫昨天還跟我在通話，連簽字，我們也是互相擁抱，就是對華育生殖醫學中心比較抱歉啦，也是考慮到懷孕身體無法負擔工作，所以我們離婚後其實都有聯繫，他說了是一輩子家人，如果有機會他還想娶我，我們離婚，如果真的如傳言那樣，那不就兩方早撕破臉，打離婚官司求贍養費，這些我們都沒有，連贍養費我都沒有要求，我說我們要各自過好彼此！對彼此都是祝福，好了我又要趕路去工作了，晚上還是要直播工作！



然後我也想知道雞排去哪裡領？