ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

李妍瑾發聲「沒有家暴」！　駁謠言吐心境：不要捕風捉影

記者王靖淳／綜合報導

女星李妍瑾（李妍憬）去年9月宣布嫁給圈外男友「小人物」，最近卻傳出婚變，昨（4）日她在直播中坦言離婚，消息一出引發各界討論，事後更有傳聞指出，2人離婚主因是女方家暴。為此，李妍瑾今（5）日發文澄清，「希望不要捕風捉影，前夫都出來講明白了，沒有金錢糾紛沒有家暴。」

▲李妍瑾。（圖／翻攝自Facebook／李妍瑾）

▲李妍瑾昨（4）日在直播中坦言已離婚。（圖／翻攝自Facebook／李妍憬）

李妍瑾透露，與前夫會分開的很大因素是2人的一南一北，並非外界所猜測的家暴或是金錢糾紛，同時也坦言，由於自己太忙了，不想讓前夫守活寡，所以才會離婚。李妍瑾表示，前夫對她很好很溫柔，連簽字離婚時，彼此都是互相擁抱，同時也透露，離婚後2人還有聯繫，直到昨天都還在通電話，「他說了是一輩子家人，如果有機會他還想娶我。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲李妍憬。（圖／翻攝自Facebook／李妍憬）

▲李妍瑾去年9月宣布結婚。（圖／翻攝自Facebook／李妍憬）

李妍瑾強調，若離婚真如同外界所述，那彼此可能早就撕破臉，但2人沒有打離婚官司，自己甚至沒要求贍養費，而是祝福彼此、約定各自過好彼此的生活。並在文中附上1張自己靠在前夫身上的合照，希望大家不要再捕風捉影，最後也不忘謝謝各界的關心。

【李妍瑾臉書全文】

謝謝大家的關心，也希望不要捕風捉影，前夫都出來講明白了，沒有金錢糾紛沒有家暴，只是我太忙了，不想讓我前夫守活寡，他對我很溫柔，知道我累，知道我腿會抽筋都會幫我按摩，然後我就不知覺的昏睡，累到都沒交功課了，一南一北也是很大的因素，畢竟我們各自的事業也不是能輕易的放棄，我前夫昨天還跟我在通話，連簽字，我們也是互相擁抱，就是對華育生殖醫學中心比較抱歉啦，也是考慮到懷孕身體無法負擔工作，所以我們離婚後其實都有聯繫，他說了是一輩子家人，如果有機會他還想娶我，我們離婚，如果真的如傳言那樣，那不就兩方早撕破臉，打離婚官司求贍養費，這些我們都沒有，連贍養費我都沒有要求，我說我們要各自過好彼此！對彼此都是祝福，好了我又要趕路去工作了，晚上還是要直播工作！

然後我也想知道雞排去哪裡領？

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

推薦閱讀

狄鶯鬧離婚！孫鵬「開出1條件」願點頭　為孫安佐復合17年她受夠了

狄鶯鬧離婚！孫鵬「開出1條件」願點頭　為孫安佐復合17年她受夠了

唐治平是隱藏富二代！「父是泰國知名企業CEO」卻拒繼承　驚人身世起底

唐治平是隱藏富二代！「父是泰國知名企業CEO」卻拒繼承　驚人身世起底

Soya認愛大馬YTR！坦言分手身心崩潰　大讚Dcard神網友逼出超強

Soya認愛大馬YTR！坦言分手身心崩潰　大讚Dcard神網友逼出超強

李妍瑾被爆離婚直播淚崩！　「緣份再早點就會好」鬆口：是我不好

李妍瑾被爆離婚直播淚崩！　「緣份再早點就會好」鬆口：是我不好

獨家／李妍瑾哭整晚認婚姻只維持4個月　前夫現身露面吐離婚真實原因

獨家／李妍瑾哭整晚認婚姻只維持4個月　前夫現身露面吐離婚真實原因

台網美澳洲「遭隨機攻擊」多人受傷送醫　嚇到想回台灣

台網美澳洲「遭隨機攻擊」多人受傷送醫　嚇到想回台灣

Soya發聲嗆小三：你不適合安慰我，適合好好道歉！　見她1舉動傻眼了

Soya發聲嗆小三：你不適合安慰我，適合好好道歉！　見她1舉動傻眼了

李妍瑾離婚內幕「家暴老公」　短命婚4個月…前夫被起底四海幫幹部

李妍瑾離婚內幕「家暴老公」　短命婚4個月…前夫被起底四海幫幹部

曾莞婷身家破億！報喜宣布新身份　擠掉藍心湄《女大》時段跨界主持

曾莞婷身家破億！報喜宣布新身份　擠掉藍心湄《女大》時段跨界主持

唐治平欠10萬房租「又爆吃霸王餐」！嗆店家：我是藝人　3天前母子大吵

唐治平欠10萬房租「又爆吃霸王餐」！嗆店家：我是藝人　3天前母子大吵

Soya抓包超強手機藏偷吃照！他秒認愛上小三　7天暴瘦3kg淚：我很殘破

Soya抓包超強手機藏偷吃照！他秒認愛上小三　7天暴瘦3kg淚：我很殘破

YTR超強「約砲多男爆料文」瘋傳！認：愛女友但要新鮮感　Soya 3字發聲

YTR超強「約砲多男爆料文」瘋傳！認：愛女友但要新鮮感　Soya 3字發聲

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

狄鶯鬧離婚！孫鵬「開出1條件」願點頭　為孫安佐復合17年她受夠了

唐治平是隱藏富二代！「父是泰國知名企業CEO」卻拒繼承　驚人身世起底

Soya認愛大馬YTR！坦言分手身心崩潰　大讚Dcard神網友逼出超強

李妍瑾被爆離婚直播淚崩！　「緣份再早點就會好」鬆口：是我不好

獨家／李妍瑾哭整晚認婚姻只維持4個月　前夫現身露面吐離婚真實原因

台網美澳洲「遭隨機攻擊」多人受傷送醫　嚇到想回台灣

Soya發聲嗆小三：你不適合安慰我，適合好好道歉！　見她1舉動傻眼了

李妍瑾離婚內幕「家暴老公」　短命婚4個月…前夫被起底四海幫幹部

曾莞婷身家破億！報喜宣布新身份　擠掉藍心湄《女大》時段跨界主持

唐治平欠10萬房租「又爆吃霸王餐」！嗆店家：我是藝人　3天前母子大吵

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

李妍瑾, 離婚

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 黃少谷收詐騙信件「機靈戳破盲點」！　氣憤喊話：認真一點好嗎
  2. 捕獲野生林青霞看展！　「主動握手」親民一幕被拍...湧百萬人朝聖
  3. 最衰角色！翁家明「綁柱子上打到吐血」還踩到黃金
  4. 唐治平屢傳緋聞認有「責任恐懼症」！自曝陷四角戀內幕：人不就是賤嗎
  5. 曾和胡瓜到南美洲演出　金曲歌后親揭他私下真面目！　
  6. 邊佑錫被問「會公開戀愛嗎」慌了！　曝理想型2條件：重要是個性
  7. 陸25歲偶像被爆孕期出軌「還偷拍私密片」　正宮大開殺戒曝床照
  8. 方志友合體「滑板冠軍」演母子　代言「消暑神器」大秀舞技超洗腦
  9. 婁峻碩又被認錯「哈囉舒華」！　滿頭問號曬截圖：我黑的像炭
  10. 白冰冰片場「爆譙三字經」　砸6000萬拍戲揭心聲

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366