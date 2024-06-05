黃少谷收詐騙信件「機靈戳破盲點」！　氣憤喊話：認真一點好嗎

記者高語璠／綜合報導

網路詐騙近年來越來越猖獗，手法可說是層出不窮，其中藝人黃少谷今（5日）PO文分享差點被騙的故事，所幸自己機靈覺得不對勁才免於受騙，事後氣憤向詐騙集團喊話：「認真一點好嗎。」

▲黃少谷收到詐騙集團寄來的電子郵件。（圖／翻攝自Facebook／黃少谷 Shao Huang）

黃少谷稍早在臉書發文透露，收到一封來自智慧財產局的電子郵件，信中指控他侵犯知識產權，還附上一個壓縮檔案、名片、地址，看起來有模有樣，不過有防備心的他，沒有立即打開檔案，而是將對方給的地址輸入在Google，沒想到卻跳出一家機車行，讓他相當傻眼，寫下「詐騙集團認真一點好嗎」。

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▲黃少谷查詢地址後，發現是一家機車行。（圖／翻攝自Facebook／黃少谷 Shao Huang）

貼文曝光後，網友們面對「詐騙議題」有感而發，紛紛表示「現在欺騙什麼手法都有，太恐怖了」、「現在詐騙真的很扯欸」、「哈哈哈，太離譜了，也太好笑了」、「這些年頭詐騙集團無所不在」、「真是哭笑不得」。

【黃少谷全文】

剛剛收到智慧財產局的email,

說我侵犯知識產權，寄了個壓縮檔給我，

還有名片跟地址，有模有樣！

可惜你的地址是一家機車行，

詐騙集團認真一點好嗎！