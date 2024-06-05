唐治平屢傳緋聞認有「責任恐懼症」！自曝陷四角戀內幕：人不就是賤嗎

記者黃皓瑋／綜合報導

藝人唐治平的母親昨（4日）傳出在住家頂樓離世，雖然警方已確認遺體身份，不過他仍不願指認死者是媽媽。現年45歲的唐治平有著帥氣外貌，過去與多位女星傳過緋聞，不過至今沒有步入婚姻，他先前上節目談及自己的戀愛經歷，坦言有「責任恐懼症」，也自曝曾捲入四角戀，引發關注。

▲唐治平上節目自曝曾捲入四角戀。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）



唐治平過去與宋紀妍、丁寧、胡晴雯、張鈺凰等女星傳過緋聞，而她們隨後都陸續結婚，讓他獲封為「倒數第二個男友」。他2021年登上《單身行不行》大談戀愛觀，坦言自己有「責任恐懼症」，因為有責任感又愛自由，與人談戀愛需要費很多心力，所以不會輕易進入一段感情，也會在交往前就先坦白自己沒有結婚念頭。對此，同為來賓的心理師林萃芬則分析，唐治平在親密與自由之間，對自由的需求更高，而且重視對他人的承諾，所以不會輕易許諾。

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▲唐治平與多位女星傳過緋聞。（圖／攝影中心攝）



唐治平也自曝曾捲入四角戀關係中，原來他過去在大陸拍戲，曾對一起拍感情戲的女演員動情，並意外得知對方是別人的小三。他透露該名女星後來一度答應與他在一起，卻不料隔天又反悔，殺青後就與那名已婚的男友一起離去，他也坦言至今無法忘記這段情感，自嘲「人不就是賤嗎」。

▲唐治平昨晚在派出所前受訪 。（圖／記者戴上容翻攝）



唐治平昨晚現身派出所領取資料，受訪時坦言確實已有2、3天找不到媽媽，但過去2人吵架時，也曾發生過類似情形，且他確認過死者的外貌，認為長相跟服裝都不像媽媽，因而拒絕指認。不過他稍早已現身士林地檢署，待領了檢方所發的證書過後，就等同於認屍。

▲唐治平稍早現身士林地檢署。（圖／記者黃宥寧攝）