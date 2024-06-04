孫安佐惹事「狄鶯被轟要負責」！　陶晶瑩心疼發聲：當父母我們很忐忑

記者孟育民／台北報導

藝人狄鶯、孫鵬的愛子孫安佐，爆出再泰國呼麻後私闖民宅事件，狄鶯事後出面指出他中邪、被人下蠱，他為此於1日出面開直播澄清，證實自己確實有中邪，但已經解決，同時也指控爸媽的處理方式讓他非常失望，甚至爆料爸爸孫鵬在他的飲用水裡放符水。事件在網路上持續發酵，狄鶯過往的教育方式遭翻出，認為出事她也有責任，今（4日）陶晶瑩在廣播節目針對這次風波表達了看法。

▲陶晶瑩談到孫安佐。（圖／翻攝自YouTube／飛碟聯播網）

陶晶瑩身為媽媽，看到孫安佐的事件表示心疼，「我當然了解孫鵬哥、狄鶯姐想怎樣愛孩子，那誰當過父母？我們不知道怎麼正確的愛孩子，我們一路都在學，當父母我們很忐忑，其實我們午夜夢魂都在想這樣對嗎？我相信這對夫妻至少是愛孩子的，一個孩子的成長怎麼說對不對，每一對父母都相信自己管教孩子的方式是對的，不然他會瘋掉。」她認為好友應該要在身邊勸說，給予一點平衡，適時拉一把，「做決定前還是要問很多意見，每個孩子都不一樣！」

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▲陶晶瑩認為父母不好當。（圖／翻攝自YouTube／飛碟聯播網）

陶晶瑩說孫安佐現階段需要專業的幫忙，但不能用自己的方法套用在別人小孩身上，她曾也受邀寫親子教育書，最後寫一半就放棄，「其實在正在教育小孩的父母耳裡是刺耳的，父母之間一定會比較，就算我想持平說我的想法，很多父母就會焦慮被點燃。」看到孫安佐先前的直播以及受訪片段，陶晶瑩表示：「他真的有很多話要講，很多情緒過去是沒有出口的，他還是愛他的父母。」