曾被張惠妹狂讚　葉秉桓竟當眾唱到走音：我醜一　

記者蔡琛儀／台北報導

曾參加《華人星光大道2》及《中國好聲音》的歌手葉秉桓，曾被天后張惠妹封為「轉音小王子」，加盟符瓊音的「首符國際」後，歌唱事業更上層樓，去年發行睽違七年的新專輯《粉紅與灰》，雖然今年金曲獎沒入圍，感性說：「失望難免會有，但這張專輯我自己很喜歡，也愛上了寫歌，希望有一天寫出感動更多人的好歌，那才是最有成就感的！」

▲葉秉桓與艾瑞瑞（左）一同演出。（圖／首符國際提供）

艾瑞瑞推出新歌《月光海浪》也將在6月數位上架，他表示這首歌曲的錄製過程讓他感受深刻，並在現場演唱時數度哽咽，常需要再平衡情緒，才能夠完整地演唱這首歌曲。

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而葉秉桓當天一開場演唱盧廣仲的《我愛你》，就嗨到忘記歌曲的key，笑說：「我醜一！」逗得粉絲們笑到不行，他表示大家說因為這首歌曲對他印象深刻，所以每次演出都會選這首歌與大家同樂，這一次有很多許久不見的粉絲現身，熱情相挺，讓他心情太好，連進歌的key都抓不到了。

▲葉秉桓。（圖／首符國際提供）

葉秉桓表示，他最近長期往返兩岸演出，並因為新專輯的反應佳，勇奪博客來預購雙料冠軍，讓他重拾信心。他計劃今年都會待在台灣，並將改變工作方針，以專場、校園演出為主，並深耕創作和幕後製作。