具惠善離婚4年「親密伴侶」全走了　曝沒朋友訴苦真正原因

文／妞新聞

韓國演員「具惠善」與「安宰賢」曾是韓國演藝圈的銀色夫妻，不過在2017年攜手出演《新婚日記》大曬恩愛的兩人，卻在2年後驚爆離婚鬧上新聞版面，隔空互揭瘡疤、鬧得全網皆知，昔日的神仙眷侶轉眼變敵人，也讓雙方的形象遭逢重創，不同於前夫安宰賢接連以戲劇、綜藝復出，具惠善在檯面上一直沒有新作品，反而在創作、導演、音樂、藝術以及學業上積極耕耘，今年更成為成均館大學影像電影系的「畢業高材生」！

具惠善大學期末大日子

遭遇「人生重大傷痛」

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▲具惠善與安宰賢曾是韓國演藝圈的銀色夫妻。（圖／naver）

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放下藝人光環，具惠善2020年重返成均館大學攻讀，在今年不只順利畢業，還獲得「2024年冬季最優等畢業獎」榮耀，她近日也積極復出，在登上精神科醫生吳恩永所主持的節目《吳恩永的黃金商談所》上暢談真實近況，不過講著講著似乎情緒太滿，直接在攝影棚紅了眼框。

▲具惠善談真實近況。（圖／Youtube／채널A WORLD，下同）

原來在期末發表的大日子的早上，陪伴她度過離婚傷痛的狗狗「馬鈴薯」突然去世，讓她再度受到重大打擊，具惠善哽咽透露：「如果有親人去世，學校、拍攝都會讓你請喪假幾天，但是寵物離開的話就不會讓你這樣對吧？」最後只能努力壓抑情緒、渾渾噩噩的參加考試發表，她表示：「當時我不相信馬鈴薯去世了！應該要悲傷但是我眼淚一滴都流不出來。」（沒錯，就是在《新婚日記》一起入鏡的可愛大狗狗QQ）

離婚4年「親密伴侶」全走了

自爆：我沒朋友

不只必須告別馬鈴薯，一直陪伴具惠善的6隻貓狗也在離婚後的4年間一一離世，當時與前夫共同飼養的毛小孩們，也如同婚姻一起走出她的生活，具惠善也直白坦露心聲：「4年一下就過了！我也完成學業回到螢光幕前，但是孩子們都不在了！只能靠時間治癒傷痛」，悲傷遭遇讓眾人超心疼。

不過當被問到：「周圍有沒有人可以分擔傷痛嗎？」具惠善尷尬表示：「我其實沒有什麼朋友」，她解釋：「我不太喜歡一群人聚在一起，在人際關係上偏好1對1交流」，所以就算正經歷難關跟朋友訴苦，具惠善反而覺得『更不舒服、更悲傷』，反而會一個人默默承受、消化，同時自爆：「交朋友比交男友標準更高。」（更多內容請看節目喔～）

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