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愛莉莎莎驚PO「脫光光屁股無碼照」！綠島海邊超猛解放　上千人朝聖

記者田暐瑋／綜合報導

網紅愛莉莎莎4月底證實與「羽球教練」呂杰陽分手，恢復單身後四處旅遊，日子過得開心愜意，近日與一群網紅朋友一起到綠島潛水，PO出許多水中美照，卻因為長時間曝曬在陽光下，屁股的膚色明顯變黑，她無奈拍下黑屁股的照片說：「你們能接受有大黑屁的我嗎？」目前已有6800多人按讚。

▲愛莉莎莎PO黑屁股照。（圖／翻攝自愛莉莎莎IG）

▲愛莉莎莎PO黑屁股照。（圖／翻攝自愛莉莎莎IG）

愛莉莎莎從尼泊爾一路玩回台灣綠島，過了快樂的32歲生日，大方曬出旅行的點點滴滴，3日在IG分享一行人潛水的照片，她更拍下自己被曬黑的屁股無碼照，笑問：「你們能接受有大黑屁的我嗎？」鍾明軒見了還現身留言：「需要幫你保養屁屁嗎？」不少網友則是大讚愛莉莎莎的體態健康性感，「大黑屁好看」、「黑桃欸」、「大黑屁性感」。

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▲愛莉莎莎PO黑屁股照。（圖／翻攝自愛莉莎莎IG）

▲愛莉莎莎PO黑屁股照。（圖／翻攝自愛莉莎莎IG）

愛莉莎莎4月底分手，在YouTube頻道談到分手的心路歷程，並坦言在去澳洲的1、2個禮拜前就主動提出分開了，在知道快分手時也提前規劃去澳洲，讓生活轉移重心，講到當下心情，她說：「剛分手的1、2天我狀態不是像我現在這樣，我從早哭到晚，洗碗也哭、刷牙也哭、洗澡一半又開始哭。」

▲愛莉莎莎PO黑屁股照。（圖／翻攝自愛莉莎莎IG）

▲愛莉莎莎到綠島潛水。（圖／翻攝自愛莉莎莎IG）

愛莉莎莎坦言分手是因為生活習慣不同，雖然看見對方改變，但仍無法克服問題，「我們原始就是不同的人，太不同了，我以前在英國、韓國留學把身體搞壞了，後來我非常努力養生，盡量讓自己早睡，努力想要改變健康，但羽球教練原本習慣就是晚睡，他也比喜歡晚上跟朋友出去聊聊天，他是可以配合我一陣子沒錯，但久了他就會覺得這不是他想要的生活，久了之後他就會回到自己原本想要的未來上面。」

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愛莉莎莎, 鍾明軒

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