《魯邦三世》「峰不二子」聲優增山江威子肺炎離世！　享壽89歲

記者劉宛欣／綜合報導

日本知名動畫《魯邦三世》中人氣角色「峰不二子」的配音聲優增山江威子於5月20日因肺炎去世，享壽89歲。遺憾消息由《魯邦三世》官方社群平台公布，發文道「謝謝您長久以來的活躍」，經紀公司也發出公告證實並表達哀悼之情。

▲增山江威子離世，享壽89歲。（圖／翻攝自X）

《魯邦三世》官方X（舊稱推特）發文表示「聲優增山江威子女士於5月20日逝世。在《魯邦三世》PART1的以嘉賓出演，從PART2開始以峰不二子的角色正式參演動畫、電影等作品。感謝您長久以來的活躍，同時表示哀悼」，增山江威子經紀公司也對外證實她病逝於5月20日，並透露根據家屬的意願，告別式僅由親人們低調進行。

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▲增山江威子最著名的角色是峰不二子。（圖／翻攝自X）

此外，《魯邦三世》的聲優同僚們也紛紛發表了悼念貼文，栗田貫一寫下：「她是真正的女主角。對我來說，她永遠是典雅且令人憧憬的不二子小姐。她總是溫柔地與我分享故事，讓我感覺被魯邦家族所接納。」此外許多知名聲優後輩如澤城美雪也紛紛公開表示遺憾。

增山江威子曾為多部著名動畫配音，除《魯邦三世》以外，還有如《天才妙老爹》媽媽、《甜心戰士》的如月甜心、《一休和尚》的伊羽夫人等。