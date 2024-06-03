篠崎泫波浪捲造型亮相！　自拍10連發甜喊：愛的長度

記者王靖淳／綜合報導

台日混血女星篠崎泫憑著甜美形象圈粉不少人，平時用心經營個人YouTube頻道，不吝嗇在社群上與粉絲分享生活，前陣子才透露把頭髮剪短的她，今（3）日透過IG限動秀出一系列自拍美照，表示自己正在適應新髮型。

▲篠崎泫平時會在社群分享生活。（圖／翻攝自Instagram／hsyan0625）

透過篠崎泫分享的照片可見到，她身穿1件橘紅色的短袖上衣，下身搭配1件黑色的百褶短裙，大方秀出白皙的長腿，完美展現好身材，並對著鏡子做出嘟嘴的表情。接著，她還PO出4格自己給彩妝師化妝的自拍，有別於以往中分的直長髮，改以妹妹頭、波浪捲髮亮相，同時也透露，現在頭髮是造型師愛的長度。

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▲▼篠崎泫分享近照。（圖／翻攝自Instagram／hsyan0625）

除了PO出化妝的照片之外，篠崎泫還另外再附上4格自拍照，只見她在照片中罕見戴上細邊的黑圓框眼鏡，分別對鏡頭變換不同拍照姿勢，有開心比出YA手勢的，也有坐在椅子上、用手托下巴的模樣。事實上，篠崎泫上個月底才在IG限動分享換新髮型的心情，透露自己是被設計師慫恿才剪短，同時也有感而發地表示：「努力習慣所有的事都不在計畫內。」

▲篠崎泫PO出對鏡自拍的全身照。（圖／翻攝自Instagram／hsyan0625）