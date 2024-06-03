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「密陽44人性侵案」主謀竟非法營業4年！政府將拆除　網怒：又犯罪

記者吳睿慈／綜合報導

南韓「密陽集體性侵案」發生於2004年，其中一名朴姓加害者日前出現在白種元（백종원）YouTube頻道裡，使得整起案件再次受到社會關注，他犯案後依舊過得幸福，還結婚成家生了小孩，而該間餐廳是他的親戚所經營，被白種元推薦後聲勢大漲，令韓網爆氣不已，連日以來相關爭議不斷延燒。韓媒3日爆料最新近況，該間餐廳竟是非法建築物，且業主知法犯法，繼續在該建築物營業，氣到網路聲浪怒罵，要求「罰重一點」。

▲▼白種元YT節目「44人輪姦1女性侵主謀」　韓網氣瘋：不準下架！。（圖／翻攝自白種元YouTube）

▲▼「密陽44人性侵案」主謀工作的餐廳如今被爆出是非法建築物。（圖／翻攝自白種元YouTube）

▲▼ 「密陽44人性侵案」主謀竟非法營業4年！政府將拆除　網怒：又犯罪。（圖／翻攝自YouTube）

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「密陽集體性侵案」加害者之一，近日被挖出身份背景，被視為「主謀」的朴姓男子在親戚所開的生牛肉拌飯餐廳工作，該間餐廳本就是小有名氣的美食店，被白種元節目採訪完後，知名度大大躍升，怎料，網友翻出朴男真實身份，他竟是2004年「密陽44男輪姦1女的集體性侵案」主謀。

▲▼ 「密陽44人性侵案」主謀竟非法營業4年！政府將拆除　網怒：又犯罪。（圖／翻攝自YouTube）

▲餐廳早在2020年收到拆除通知，卻還是繼續營業了近4年，網友暴怒要求相關單位重罰。（圖／翻攝自YouTube）

餐廳成了網友攻擊的眾矢之的，業主對外喊冤表示「爸爸確實有雇用他，但我們沒有犯罪」。沒想到，該間餐廳3日竟被挖出是非法建築物，早在2020年就已被列為是危樓，政府將進行拆除程序，只是餐廳主人表示會自己拆除，卻還是一直在該地營業中，等同於非法營業了近4年多。

▲▼ 「密陽44人性侵案」主謀近況被拍到。（圖／翻攝自YouTube）

▲「密陽44人性侵案」主謀近況被拍到。（圖／翻攝自白種元YouTube）

該餐廳遭到各大網友攻擊後，目前已是「暫停營業」的狀況，然而，餐廳為非法建築物的消息傳開後，網友再度氣憤表示「這該罰重一點」、「犯罪者的家人也是罪犯」、「真是什麼事都有」，但也有人表示「拆除的話又要改名重新營業了嗎」，網路上一片罵聲。

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密陽女學生性暴力事件, 白種元

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