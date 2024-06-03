奎丁被說撞臉aespa Karina挨酸！　曬對比照：長得像丟臉嗎？

記者王靖淳／綜合報導

網紅奎丁擁有火辣外型，因此獲得「雅典娜女帝」的封號，平時除了用心經營YouTube頻道之外，也會在社群分享日常。最近她被部分網友說長得像南韓女團aespa的隊長Karina，但也有人持相反意見，為此，奎丁也發聲吐露個人想法。

▲有網友覺得奎丁（圖左）長得像aespa的Karina（圖右）。（圖／翻攝自Instagram／zamy_ding、katarinabluu）

奎丁在Threads上轉發1則網友的貼文，透過她分享的內容可見到，對方PO出她與aespa隊長Karina的2張獨照，並表示當初在看到aespa出道時，有被Karina的長相嚇到，認為長得和網紅奎丁十分神似。奎丁透露，有人留言「說她們長很像，結果被罵到翻掉」，為此，她感到不解：「被說長很像，很丟臉嗎？」並表示自己需要反省一下。



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▲奎丁被說長得像aespa的隊長Karina。（圖／翻攝自Threads／zamy_ding）



奎丁的貼文在曝光後不久，吸引不少網友朝聖按讚，同時也留言安慰她「沒有需要檢討的理由呀，從頭到尾都是他人的內心戲」、「我的雅典娜女帝完勝」，紛紛稱讚她還是很美，無須在意他人的眼光及評論，就連網紅「一隻阿圓」也留言表示2人長很像，推薦對方可以拍短片跳舞還原。

▲奎丁問網友：「跟我像，很丟臉嗎？」（圖／翻攝自Threads／zamy_ding）