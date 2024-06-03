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Karencici現身《誰是被害者2》遭「奪器官」死法超獵奇

記者許逸群／台北報導

華語獨家懸疑推理影集《誰是被害者：第2季》今（3日）釋出正式預告，首曝本季將面臨一起疑點重重的「奪器官」連續殺人案。兇手目標瞄準一群曾逃家的青少年，兇殘獵奇的犯案手法令人毛骨悚然，預告中更驚喜出現金獎潮流女歌手Karencici！

▲《誰是被害者：第2季》。（圖／Netflix提供）

▲《誰是被害者：第2季》劇照。（圖／Netflix提供）

首度從歌手跨界演員就挑戰詮釋滿身是血的「被害者」，Karencici直呼能參與演出很興奮：「在第一季時我用『Karencici』歌手的身份參與了《誰是被害者》的合作演唱了片尾曲，這次則是以歌手角色『袁綺翎』的身分加入演出，對我來說是很新鮮特別的嘗試。」

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▲《誰是被害者：第2季》。（圖／Netflix提供）

▲Karencici現身《誰是被害者2》。（圖／Netflix提供）

正式預告中，張孝全深信「所有的死亡都一定有原因」，卻出現在當紅歌手慘遭割喉遇害的命案現場、又被飾演法醫的蘇慧倫找到遺留在現場的指紋，甚至一起15年前他和恩師林景瑞（喜翔飾演）共同經手的情殺案，也被認為有辦案不公的嫌疑，種種證據都讓他背負著頭號嫌疑人的罪名。

對於在新一季中從「天才鑑識官」變成「頭號嫌疑犯」，張孝全透露自己在理解方毅任這個角色時，認為他是把「理性無限放大，情感隱藏起來」的人，沒想到原以為已經掌握一切的他，卻因警方重啟舊案調查，讓方毅任被迫面對心中最深層的恐懼，指出角色情緒的累積爆發是一大挑戰。

張孝全坦言：「好幾次在拍攝時也感覺自己就跟方毅任一樣，像是被困住了！」但同時他也很感激對手演員，他表示很多表演能量都是無法自己完成，需要藉由和對手演員的碰撞來提升的，同時也很期待觀眾能在第二季中看見更多方毅任的成長。

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關鍵字

誰是被害者, 誰是被害者2, 張孝全, 蘇慧倫, Karencici

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