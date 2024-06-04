小孟老師／6月4日星座運勢　雙子血拚要節制

文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：促進知識轉移
感情：建立穩定關係
財運：注重財務保值
幸運色：金色
貴人：魔羯
小人：天秤
工作：建立反饋機制
感情：建立深厚信任
財運：節省購物費用
幸運色：黑色
貴人：處女
小人：雙魚
工作：推動數位轉型
感情：共同培養寵物
財運：財務狀況穩定
幸運色：銀色
貴人：射手
小人：牡羊
【土象星座】
工作：加強員工向心
感情：共同解決壓力
財運：購買保值資產
幸運色：橘色
貴人：牡羊
小人：射手
工作：加強市場審察
感情：彼此包容缺點
財運：成功辦理貸款
幸運色：亮紅色
貴人：天秤
小人：獅子
工作：強化數據分析
感情：參加家庭聚會
財運：獲得高額紅利
幸運色：大紅色
貴人：雙子
小人：魔羯
【水象星座】
工作：提高決策能力
感情：一起規劃未來
財運：財務知識提升
幸運色：橘色
貴人：天蠍
小人：處女
工作：提升創新能力
感情：體會對方感受
財運：預算管理順利
幸運色：亮紅色
貴人：金牛
小人：水瓶
工作：提高資源配置
感情：給予安全感覺
財運：選擇良好股票
幸運色：綠色
貴人：獅子
小人：金牛
【火象星座】
工作：培養客戶關係
感情：互相欣賞優點
財運：購買理想車輛
幸運色：橘色
貴人：巨蟹
小人：天蠍
工作：提升專業競爭
感情：分享彼此夢想
財運：進行財務規劃
幸運色：紫色
貴人：水瓶
小人：雙子
工作：加強品質管理
感情：尊重彼此選擇
財運：獲得政府補助
幸運色：黃色
貴人：雙魚
小人：巨蟹
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
讀者迴響