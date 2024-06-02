汪小菲直播帶貨被兒子「砸場」！吃一口麻六記喊：有屎味　他急了

記者劉宛欣／綜合報導

汪小菲和大S離婚後，和台灣女友馬曉梅（Mandy）愛的高調，5月底官宣兩人正式領證結婚，開啟了第二春。他近日趁著中國大陸兒童節，與兒子、女兒一起開直播團聚，在直播中他吃起自家品牌麻六記推出的產品，沒想到兒子毫不給面子，直呼「有屎味」，笑翻許多網友，掀起微博上的一陣熱議。

▲汪小菲開直播賣自家品牌麻六記的產品。（圖／翻攝自微博）

汪小菲近日開直播，背景出現了兒女的聲音，他從頭到尾都小心翼翼不讓孩子們在鏡頭前露臉，只透過對話互動，幾度兒子調皮衝到鏡頭前，他都急著用手遮住。期間，他帶起自家的酸辣粉產品，吃的時候餵了一口問兒子好不好吃，沒想到兒子竟然直接回答「有屎味」，讓他有些無奈，馬上解釋「這叫孜然，來再吃一口」。

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▲汪小菲的兒子直言食物有屎味。（圖／翻攝自微博）

父子倆的互動相當爆笑，也有不少人稱讚汪小菲，表示看得出他很疼愛孩子們，但也有人關心孩子健康，認為他不該為了宣傳自家產品，餵重口味的速食給小孩吃，「汪小菲兒子砸場麻六記」一度上了微博熱搜，網友紛紛吐槽「他只有六歲，他能撒謊嗎」、「孩子的話纔是真實的，哈哈哈哈哈哈哈」、「這種調料味這麼重的，小孩子少吃吧」、「為啥要帶孩子直播啊」。

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