狄鶯「受苦崩潰」傳想離婚！　孫鵬拍戲受打擊：交給律師處理

記者郭采縈／綜合報導

星二代孫安佐在泰國吸大麻擅闖民宅、露下體，經屋主報警後當場被捕，媽媽狄鶯為此飛到泰國救人，把兒子帶回台灣治療。不過消息曝光後，孫安佐持續在社群發文，似乎對家庭頗有怨言，更傳出狄鶯「受夠孫家人」有意離婚，對此孫鵬本人正在拍戲，該劇製作人透露他的狀況。

▲狄鶯傳想離婚，孫鵬人在台東拍戲中。（圖／翻攝自Facebook／狄鶯）

因孫安佐呼麻鬧事，狄鶯日前獨自飛到泰國帶回兒子，事後傳出「受夠孫家人」說法，《聯合報》對此指出，孫鵬目前人在台東拍戲，該劇製作人透露，他情緒大受影響，並表示要交給律師處理；另一邊狄鶯的友人也回應：「狄鶯已經受盡苦頭，崩潰了。」

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▲製作人透露孫鵬面色憔悴。（圖／翻攝自Facebook／狄鶯）

製作人還提到，孫鵬原本心情都不錯，直到昨天陸續收到新聞連結，「整個人情緒降到谷底，今天看起來更顯憔悴」，1日下午就沒排對方的戲，收工後目前沒有對方消息。

稍早孫安佐則開直播，「目前網路上有各種各樣的新聞，別太聽新聞的話，聽事主的話比較準，別聽醫生胡說八道。我很清醒，看我的眼睛就知道。我爸和我媽控制很多新聞媒體跟警察，你們要小心別被新聞誘導，只要是假新聞，我全都截圖提告」。