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白玉蘭獎視帝入圍爆爭議！王一博粉氣轟主辦…陸媒：敗偶像路人緣

記者陳芊秀／綜合報導

大陸第29屆白玉蘭獎於5月30日公布入圍名單，該獎項是上海電視節創設，徵集來自全球的影視作品參與，也是少數以評審團評選演員演技的獎項。然而視帝獎項爆發爭議，網友發現《追風者》男主角王一博戲份多沒有被提名，但是戲分相對少的王陽被提名最佳男主角，劇組、上海電視節官方及演員微博皆湧入大批網友追問「給合理解釋」。

▲▼第29屆白玉蘭獎的最佳男主角入圍名單揭曉，《追風者》男主角王一博落敗，被視為「男二號」的王陽入圍視帝。（圖／翻攝自微博）

▲第29屆白玉蘭獎的最佳男主角入圍名單揭曉，《追風者》男主角王一博落敗，被視為「男二號」的王陽入圍視帝。（圖／翻攝自微博）

據陸媒《極目新聞》報導，白玉蘭獎入圍名單公布後，熱搜盡是「玉蘭提名沒有王一博」、「追風者男主」、「王陽獲白玉蘭最佳男主角提名」、「白玉蘭視帝提名」等，全都與陸劇《追風者》相關。該劇共獲得5個獎項提名，包括最佳電視劇、最佳導演、最佳男主角、最佳攝影、最佳美術。

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▲▼第29屆白玉蘭獎《追風者》入圍5獎項。（圖／翻攝自微博）

▲第29屆白玉蘭獎《追風者》入圍5獎項。（圖／翻攝自微博）

粉絲直指《追風者》男主角（陸網稱男一號）是王一博而非「男二號」王陽，不滿王陽被提名最佳男主角，且電視劇官方微博、導演姚曉峰、出品公司官微、王陽微博，甚至上海電視節官方微博都湧入留言批評，內文提及「欺負年輕男演員」、「王一博工具人」、「給男配報男主本來就不合理」、「王陽都能提，王一博就更該提」，主辦官方微博因此修改留言設定。

▲▼王一博成入圍遺珠。（圖／翻攝自微博）

▲王一博成入圍遺珠。（圖／翻攝自微博）

陸媒分析王陽入圍最佳男主角，並未違反白玉蘭獎的評選規則，演員劇中與王一博飾演的角色是兩個階層，戲劇呈現了兩個角色互補與不可或缺，符合提名規則，且以《南来北往》入圍視帝的丁勇岱，戲份也屬於「男二號」。報導進一步評論，認為粉絲對於偶像未能入圍，，會有情緒可以理解，但是討論仍該以「文藝」為先，拿出「陰謀論」、「番位」的粉圈洗版方式，甚至攻擊謾罵，不僅於事無補，還敗壞偶像的「路人緣」，有悖於「清朗行動」精神。

部分網友仍不買單此說法，回應「好的，希望你工作上也遇到這事」、「客觀提名粉絲不會這麽氣」、「好，你以後工資獎金都是同事的，你一分錢也沒有」。

▲▼第29屆白玉蘭獎的最佳男主角入圍名單引發爭議。（圖／翻攝自微博）

▲陸媒評論白玉蘭獎爭議，網友仍反應激烈。（圖／翻攝自微博）

有相關人士回應王一博為何沒有入圍。據《南都娛樂》報導，「王一博有出現在第二輪的票選名單中，只是在經過評審投票後，未進入最終的入圍名單」、「評審不評判番位，只以該名演員在劇中的表現作為衡量準則」。而第29屆白玉蘭獎最佳男主角入圍者包括胡歌（繁花）、范偉（漫長的季節）、丁勇岱（南來北往）、王仁君（問蒼茫）、王陽（追風者）。

▲▼第29屆白玉蘭獎的最佳男主角入圍名單引發爭議。（圖／翻攝自微博）

▲第29屆白玉蘭獎最佳男主角入圍名單。（圖／翻攝自微博）

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