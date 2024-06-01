YTR眾量級家寧「願所有相遇都恰逢其時」發聲了！Andy反應超真實 全被截圖

記者潘慧中／綜合報導

情侶YouTuber「眾量級」Andy、家寧交往將近9年，未料近日開始有網友在他的Instagram留言區追問「怎麼刪掉跟+0的所有照片」，頓時分手傳聞四起。事件經過發酵後，女方5月底發文出聲了！

▲家寧發文後，久未留言的Andy驚喜現身！（圖／翻攝自Instagram／chianing_baby）



家寧5月31日在IG打卡澎湖，上傳一系列搭船的美照，並感性寫下「願所有相遇，都恰逢其時」的字句。久未留言的Andy也驚喜現身，附上比讚、鼓掌等圖案稱讚：「如果（應是『此』）美麗的照片，必須開放給世人看見。」

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▲眾量級交往多年。（圖／翻攝自Instagram／crowd520）



針對粉絲好奇的感情現況，Andy同樣沒有正面回應，他1日僅在IG限時動態附上一個翻白眼的表情符號，並寫下「還是狗狗好，可愛又聽主人話，不像人類思想複雜又貪婪」的字句。

▲Andy怨人類思想複雜且貪婪。（圖／翻攝自Instagram／andy1994x）



此外，有網友發現Andy兩天前打卡大陸北海市，並發文「今天早早起床，去了海邊、曬了太陽、健了個身、發了個呆，我做了那麼多 還不是為了…拍美照」後，家寧本來都沒有回應，直到1日凌晨，女方才現身留言「讓體力更好一些」，感情狀況讓粉絲霧裡看花。

▲家寧1日凌晨回應Andy兩天前的貼文。（圖／翻攝自Instagram／andy1994x）

