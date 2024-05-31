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JPM成軍13年合體了！　C位換人被他虧：流量高才能站

記者王靖淳／綜合報導

男團JPM在2011年成軍，由廖允杰（小杰）、邱勝翊（王子）、邱宇辰（毛弟）所組成，3人皆從選秀節目《模范棒棒堂》出道，不過王子在2015年時宣布單飛不解散，後來便鮮少合體。今（31）日他卻在社群分享，3人難得同框的畫面，同時也幽默寫下：「C位換人了。」

▲王子發文。（圖／翻攝自Instagram／）

▲邱勝翊（王子）發文秀出JPM難得合體的照片。（圖／翻攝自Instagram／prince_pstar）

透過王子秀出的合照可見到，小杰站在畫面的左邊，緊接著中間站的是毛弟，王子則是站在最右邊。只見3人分別臉上戴著墨鏡、頭上戴著鴨舌帽，一身休閒的打扮，出席友人餐廳開幕滿8週年的活動。為此，王子除了在文中祝福對方之外，也忍不住虧站在C位的弟弟：「沒錯，我們C位也換人了。」

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▲王子發文。（圖／翻攝自Instagram／）

▲邱宇辰（毛弟）在哥哥的貼文下留言。（圖／翻攝自Instagram／prince_pstar）

事實上，JPM自2016年的MTV演唱會之後，就再也沒有公開合體演出，不過於去年時驚喜為選秀節目《原子少年》在鏡頭前重聚。當時3人和年僅20多歲的選手們，共同演出經典歌曲《那不是雪中紅》，完美展現魅力舞台。如今王子PO出難得合照，也讓不少粉絲暴動寫下「合體了，好喜歡」、「可以重新出道了」、「要開演唱會了嗎？」的留言。

▲王子表示流量高的才能站C位。（圖／翻攝自Instagram／）

▲邱勝翊（王子）表示流量高的才能站C位。（圖／翻攝自Instagram／prince_pstar）

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