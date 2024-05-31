張學友超寵粉！　安可首唱「專屬台灣的歌」前奏一下全場暴動　

記者蔡琛儀／台北報導

「歌神」張學友今（31日）起在台北小巨蛋舉辦睽違6年的演唱會，台北首場也是「張學友60+巡迴演唱會」的第136場，今晚他獻唱一連串經典好歌，在安可橋段帶來〈秋意濃〉、〈她來聽我的演唱會〉等。

▲張學友今晚在小巨蛋開唱。（圖／JDS 提供）

由於他開場大多選唱廣東歌，他也解釋：「在台灣這裡我的廣東歌大家可能不太熟悉，可是因為這是本人的60+演唱會，我很想把從過去到現在的張學友給大家聽一下，因為我剛開始是唱廣東歌的，會有人不知道嗎。」

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因此他也宣布：「謝謝大家一直非常包容的陪著我，就算大家不會唱，也是靜靜的在聽，所以我決定接下來全部都唱國語的。」更透露之前場次都是唱廣東歌版本〈李香蘭〉，今晚是頭一次唱國語版的〈秋意濃〉。

▲張學友安可橋段超寵粉。（圖／JDS 提供）

他也揪觀眾和他一起合唱歌迷耳熟能詳的金曲，例如〈一路上有你〉、〈真愛〉、〈你最珍貴〉，全場彷彿變成萬人KTV，他說自己唱〈一路上有你〉，10次有8、9次都會破音，開心表示：「今天我算是爭氣了！」提到此次巡演首唱的〈真愛〉，更表示這首歌是專屬於台灣的，「它是很久以前跟汽車有關係的，也是我其中在台灣破百萬的其中一張專輯。」讓現場立刻爆出歡呼聲，最終以搖滾版〈吻別〉歌聲中，為演唱會劃下完美句點。