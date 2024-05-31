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蔡瑞雪鏡頭前「罕見卸妝」！素顏真實長相曝 停車場露半球被看光

記者潘慧中／綜合報導

蔡瑞雪擁有「北一女神」封號，因甜美外型備受矚目，私下常透過社群網站分享生活點滴。她近日便難得在社群網站上傳一張素顏照，絕美狀態至今已吸引1.2萬人按讚！

▲▼蔡瑞雪。（圖／翻攝自Threads／snowbabyq）

▲蔡瑞雪罕見在鏡頭前素顏。（圖／翻攝自Threads／snowbabyq）

照片中，可以看到蔡瑞雪放下一頭及胸長直髮，在停車場對著一面鏡子自拍。身穿灰色細肩帶背心的她，若隱若現出渾圓北半球，短版中空剪裁則讓她秀出平坦小腹，半脫下外套，展現性感的肩頸線條。

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格外引起討論的是，蔡瑞雪難得以卸妝後的真面目入鏡，「眼睛不舒服的素顏姐姐」，不但膚色依然白皙，膚況看起來也很光滑透亮，吸引大批粉絲直誇：「自然就很好看了」、「有點素但不失性感！」

▲蔡瑞雪平常大多以完妝入鏡。（圖／翻攝自Instagram／snowbabyq）

事實上，蔡瑞雪曾坦言為了變漂亮，不但減肥、戴牙套、拔了7顆牙齒，還做了美白、保養、學化妝、健身等方法，「我覺得讓自己變美（符合自己的審美），是一件很開心的事情。」

後來一度被網友攻擊醜、整型臉時，蔡瑞雪一度無奈表示，「其他攻擊我容貌身材的留言，看了很難過傷心，希望你們可以鞭小力一點」。但她也透露會繼續加油，並謝謝大家對自己的關注。

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