NewJeans世巡專輯計畫全被打亂！　閔熙珍「未來藍圖比錢更重要」

記者張筱涵／綜合報導

閔熙珍今（31日）律師陪同下出席記者會，坦承現在已經洗刷了「背叛者」的罪名，心情輕鬆了許多，面對外界有些人質疑「為了職位和野心才會做出這些事」，她直球對決否認，並強調現階段目標就是帶著NewJeans完成過去所描繪的藍圖。

▲閔熙珍現階段目標就是完成NewJeans未來願景。（圖／翻攝自YouTube／엠빅뉴스）



閔熙珍強調，現在自己和HYBE的爭執起因並不是她的職位和金錢的野心，其實她還有更多享受自由的選擇，但她想要的是「NewJeans對於未來的願景，老實說要我用錢來換也可以，對某些人來說錢最重要，但我們認為最重要的是描繪好的藍圖。」

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NewJeans目前正在準備東京巨蛋見面會，明年原本有規劃世界巡迴，年末也有出專輯的計畫，除了這些還有許多計畫，但現在這些規劃都因為這些紛爭變得混亂。閔熙珍無奈地再次強調：「我的目標就是我和NewJeans一起描繪的藍圖可以順利進行，我想HYBE也正在聽我說的話，希望可以協商。」她也坦承吵到現在都不知道是為了誰在爭執，尤其現在法院也都已經認證她並沒有做出背恩忘義的行為，希望一切可以回到軌道上。

▲NewJeans於6月26、27日在東京巨蛋舉行見面會。（圖／翻攝自FACEBOOK／NewJeans）