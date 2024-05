YTR眾量級Andy爆「刪光家寧照片」！網揪IG疑點…擔心：是不是分手了

記者潘慧中/綜合報導

情侶YouTuber「眾量級」Andy、家寧交往將近9年,感情發展始終是粉絲的關注焦點。近日格外引起討論的是,開始有網友在Andy的Instagram留言區追問「怎麼刪掉跟+0的所有照片」,頓時分手傳聞四起。

▲Andy被粉絲發現刪光家寧的照片。



Andy 29日打卡大陸的北海市更新IG動態,「今天早早起床去了海邊、曬了太陽、健了個身、發了個呆,我做了那麼多,還不是為了…拍美照」,並上傳一張上空照,未料意外引來不少粉絲好奇留言:「為什麼我總覺得他們兩個分手了」、「為什麼你和+0很像沒有互動了」、「跟+0是不是沒了」、「+0呢?為什麼很少在一起了?」

▲Andy獨自打卡大陸北海市。



家寧30日則打卡澎湖,並感性寫下「跨越層層關卡,只為和你一起,穿梭在奇幻旅程中,探索不曾體驗過的,這是我想寫給你的詩篇」的字句。看到有網友發問「你們還一起嗎」時,她並沒有正面回應。

▲家寧打卡澎湖。



家寧同一天還在IG限時動態有感而發地說,「Everything is another chance to make your dreams come true」是她很喜歡的一句話,一步步落實想法,讓她開始期待未來,「愛自己,同時愛我愛的人,現在慢慢發現長大了…可以有能力保護和守護的人,現在很好,很好,很好,一切都在更好的路上,我愛我自己。」發文和互動都成為粉絲的討論話題。

▲家寧有感而發地發文。