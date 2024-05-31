YTR眾量級Andy爆「刪光家寧照片」！網揪IG疑點…擔心：是不是分手了

記者潘慧中／綜合報導

情侶YouTuber「眾量級」Andy、家寧交往將近9年，感情發展始終是粉絲的關注焦點。近日格外引起討論的是，開始有網友在Andy的Instagram留言區追問「怎麼刪掉跟+0的所有照片」，頓時分手傳聞四起。

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▲Andy被粉絲發現刪光家寧的照片。（圖／翻攝自Instagram／andy1994x、crowd520）



Andy 29日打卡大陸的北海市更新IG動態，「今天早早起床去了海邊、曬了太陽、健了個身、發了個呆，我做了那麼多，還不是為了…拍美照」，並上傳一張上空照，未料意外引來不少粉絲好奇留言：「為什麼我總覺得他們兩個分手了」、「為什麼你和+0很像沒有互動了」、「跟+0是不是沒了」、「+0呢？為什麼很少在一起了？」

▲Andy獨自打卡大陸北海市。（圖／翻攝自Instagram／andy1994x）



家寧30日則打卡澎湖，並感性寫下「跨越層層關卡，只為和你一起，穿梭在奇幻旅程中，探索不曾體驗過的，這是我想寫給你的詩篇」的字句。看到有網友發問「你們還一起嗎」時，她並沒有正面回應。

▲家寧打卡澎湖。（圖／翻攝自Instagram／chianing_baby）



家寧同一天還在IG限時動態有感而發地說，「Everything is another chance to make your dreams come true」是她很喜歡的一句話，一步步落實想法，讓她開始期待未來，「愛自己，同時愛我愛的人，現在慢慢發現長大了…可以有能力保護和守護的人，現在很好，很好，很好，一切都在更好的路上，我愛我自己。」發文和互動都成為粉絲的討論話題。

▲家寧有感而發地發文。（圖／翻攝自Instagram／chianing_baby）