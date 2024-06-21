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唐治平母亡18天不認屍挨轟不孝！前女友丁寧「相信他愛媽媽」幫求援

記者陳芊秀／綜合報導

藝人唐治平的73歲母親4日在住家頂樓離世，至今18天仍不願指認死者是媽媽，經紀人昨日（20）向大眾請求合法協助。前女友丁寧深夜發聲：「我相信，唐治平是最愛他媽媽的。」

▲▼ 唐治平現身士檢 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲唐治平母親離世，至今母親躺冰櫃18天仍不願認屍。（圖／記者黃宥寧攝）

丁寧文中提到「真相，大部分不會是肉眼可以看到的那種。」她遇到一位加拿大朋友，對方談及自己在犯錯後會有自我懲罰的行為。她認為這是一種典型的創傷症候群反應，是人體自我保護意識的表現，談及唐治平，她表示大家都很難過，心疼唐媽媽，「但是我相信，唐治平是最愛他媽媽的」，並說「他現在已經完全不是他，也就是說，他面對這件事情所承受的震驚、痛苦跟壓力，不是我們能夠想像的！」

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面對大家一直逼一直追，丁寧等人其實膽戰心驚，很擔心唐治平會傷害自己。她強調唐治平是好人，雖然窮但不會因為一毛錢去傷害別人，「大家也可以想像一下，如果他是一個不好的人，他沒錢沒名也沒勢，但是為什麼他一出事，身邊一群朋友馬上過去幫忙，持續想要協助他？甚至已經有好幾位朋友跟我們說阿姨的喪葬費要算他們一份。」她知道對方狀況非常不好，現在唯一想努力的，是幫唐媽媽處理後事，「任何咒罵批評孝或不孝都無濟於事，但很有可能造成另一場悲劇」，因此懇請大家給唐治平多一點空間時間。

▲▼丁寧為唐治平發聲：「我相信，唐治平是最愛他媽媽的。」（圖／翻攝自臉書／丁寧）

▲丁寧為唐治平發聲：「我相信，唐治平是最愛他媽媽的。」（圖／翻攝自臉書／丁寧）

【丁寧全文】

真相，大部分不會是肉眼可以看到的那種。
遇到一個老朋友加拿大人，不知道為什麼聊著聊著他說：「每次我做錯事，我就想辦法懲罰我自己，我不知道為什麼、從小就這樣。」
「這應該是跟你父母親的教育有關吧？有時候我們發現我做錯了，或是這事無法接受、無法面對，我們會創造出另外一件事，來轉移我們的注意力，讓自己好過一點。」這是人體的自我保護意識。
典型創傷症候群的反應，否認反擊、逃避躲起來，跟關閉感受。
唐治平的事情，我們都很難過，也很心疼阿姨選擇這樣子的方式離開這個世界，但是我相信，唐治平是最愛他媽媽的。
他現在已經完全不是他，也就是說，他面對這件事情所承受的震驚、痛苦跟壓力，不是我們能夠想像的！
大家一直逼一直追，我們這一群朋友其實膽戰心驚，我們也很怕他會傷害自己。
很多極大的痛苦所呈現的方式，不是只有哭天搶地，人類內在的複雜，不是我們平常人這種小腦袋能夠理解的。
大家也可以想像一下，如果他是一個不好的人，他沒錢沒名也沒勢，但是為什麼他一出事，身邊一群朋友馬上過去幫忙，持續想要協助他？甚至已經有好幾位朋友跟我們說阿姨的喪葬費要算他們一份。
因為他是個好人，是個善良的人，他雖然窮，但不會因為一毛錢去傷害別人。
我們知道他現在的狀況非常的不好也不穩定，但是我們現在唯一能夠努力的，只是想替阿姨好好處理後事，讓長輩入土為安。任何咒罵批評孝或不孝都無濟於事，但很有可能造成另一場悲劇，所以懇請大家給唐治平多一點空間時間好嗎？
如果你也贊同我們的說法，請幫我們一起祝福唐治平，希望他能早點恢復起來，也希望我們能夠有這個機會，替阿姨處理後事，送阿姨最後一程。
非常感謝大家願意看完這篇文。
也祝福大家，闔家平安健康，愉悅平靜。

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