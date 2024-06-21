日團生物股長首登台　與蘇打綠阿龔金曲車拚

記者葉文正／台北報導

《第35屆金曲獎》即將於6月29日在台北小巨蛋隆重登場，日前已公布多組表演嘉賓，今(21日)重磅宣布日本搖滾樂團「生物股長」將與蘇打綠阿龔（龔鈺祺）一起帶來精彩演出，為今年頒獎典禮增添亮點。

▲生物股長即將在金曲獎表演。（圖／台視提供）

日本搖滾樂團「生物股長」，擁有多首跨越國界語言傳唱度的神曲，其中知名動漫《火影忍者疾風傳》經典片頭曲「ブルーバード」不僅是許多人青春的回憶，也是記憶中朗朗上口的旋律，光是聽到歌曲就熱血沸騰，過去曾多次提及期待來臺灣演出的生物股長，如今終於要和臺灣歌迷見面，還是參與如此重要的音樂盛會，生物股長感到無比榮幸：「一直以來，我們都希望有一天能夠跨越文化和語言的差異，親自將這些歌聲傳遞給大家，分享音樂的樂趣。」

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▲蘇打綠阿龔將與生物股長一起演出。（圖／台視提供）

生物股長自成軍以來，用心創作充滿旋律及戲劇性展開的J-POP，盼能夠透過音樂作品，傳遞J-POP的美妙給大家，也希望能夠帶給大家一個非常澎派的表演。

更驚喜的是，蘇打綠阿龔將與生物股長一起帶來國際性的演出，過去曾為《第55屆金鐘獎》開場挑大樑編曲及演奏，自身也曾入圍《第52屆金馬獎》「最佳電影原創音樂獎」及《第32屆金曲獎》「演奏類最佳專輯獎」的他，對於三金典禮並不陌生，但卻是第一次以個人身分在金曲獎中表演，得知將與生物股長一起合作時，第一反應是：「確定找我嗎？是要找 pianist 龔還是 violist 龔，還是 dancer 龔？」

阿龔也透露自己平時有在看動漫，也會聽一些動漫主題曲，得知合作消息非常興奮！ 近期忙於蘇打綠《二十年一刻》巡迴演唱會的他也表示緊張情緒已經在演唱會中消耗完畢，對於這次的合作只有滿滿的期待和興奮：「非常開心在這個時刻相遇，期待我們在音樂上的交流。」

而第一次來臺灣的生物股長，興奮之餘也想好好感受臺灣的美食：「想要吃吃看正宗的滷肉飯！」至於生物股長和蘇打綠阿龔會帶來什麼樣的表演，蘇打綠阿龔僅透露會派出pianist 龔上場挑戰，將以擅長的古典樂與經典歌曲主題融合，期盼能夠讓原本就耳熟能詳的神曲，拓展成片刻永恆。

《第35屆金曲獎頒獎典禮》將於6月29日（六）在台北小巨蛋舉行，承辦單位台視當天下午5點起將live轉播星光大道及晚間7點的頒獎典禮，並於臺灣電視台（台視主頻）播出。國內網路獨家免費直播平台為LINE TODAY、LINE MUSIC官方帳號、LINE TV，其中LINE TODAY也將提供多視角直播，提供觀眾更多選擇。其他播出平台還包括全球金曲官方YouTube頻道(臺灣除外)、中華電信MOD、飛碟聯播網、新加坡StarHub及Mediacorp meWATCH、馬來西亞sooka及Astro（含汶萊）等都會播出。全球觀眾只要透過以上各平台皆能觀賞第35屆金曲獎頒獎典禮精采盛會。

《2024金曲國際音樂節》將於今年6月25日至29日舉辦「音樂專題」、「快速媒合會」、「商展交易中心」、「金曲Showcase售票演唱會」、「金曲星聲代」等系列活動，活動相關訊息請追蹤FB【金曲GMA】粉絲專頁。