告別式場內「蝴蝶盤旋飛舞」　阮經天送別：媽媽變成蝴蝶了

記者蕭采薇／台北報導

阮經天主演電影《周處除三害》在全球熱賣30億台幣，卻在翻紅之際因媽媽生病，停下所有工作陪伴母親，卻仍遺憾在他以「陳桂琳」受封影帝當天，媽媽卻去當了天使。21日是告別式，阮經天在IG告別母親說道：「謝謝所有人，一切圓滿，媽媽變成蝴蝶了。」

▲阮經天母喪，21日舉行告別式。（圖／記者鄧木卿翻攝）

阮經天是演藝圈出名的孝子，和帶他長大的爺爺奶奶、養活一家人的媽媽，以及小12歲的弟弟感情非常好。他未趁《周處》翻紅之際大接工作，選擇陪伴母親，然而在阮經天母親過世的當天，他也以《周處除三害》拿下第五屆「台灣影評人協會獎」最佳男演員，也是他以「陳桂林」的角色拿下的第一個影帝。

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21日是告別式，阮經天在IG告別母親說道：「謝謝所有人，一切圓滿，媽媽變成蝴蝶了。」而影片中也有一隻蝴蝶盤旋在會場中，似乎是在與親朋好友道別。

▲阮經天媽媽告別式內，有蝴蝶盤旋飛舞。（圖／翻攝自IG）



阮經天母親告別式在21日於家鄉台中舉行，他先前已婉拒媒體到場致意。不過也在媽媽身後事圓滿後，簡單對記者慰問訊息回應愛心符號。而阮經天也以《周處除三害》問鼎本屆台北電影節影帝，但尚未確定是否將出席典禮。