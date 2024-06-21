名嘴狄志為「獨扛道具錄影」被拍！　微笑：大丈夫能屈能伸

不用在意別人的眼光 離開舒適圈之後，我調整我的工作狀況，我需要的是一個有彈性、可以自己決定主宰的工作。 其中有一個工作就是幫廠商代操到電視台錄節目⋯⋯ 最近還蠻常到民視，因為都在電視圈，他們對於我自己一個人，跟他們代替廠商開會、企劃內... 由狄志為發佈於 2024年6月20日 星期四

記者劉宜庭／綜合報導

資深媒體人狄志為除了在節目中評論時事，平時也透過臉書分享工作、生活點滴，今早（21日）透露離開舒適圈後的工作狀況，需要更加彈性、可以自己決定主宰的工作，其中一項就是幫廠商代操到電視台錄節目，獨自扛著許多道具來錄影，面對外界異樣眼光，他表示：「對我來講都是學習，都是累積。」

幫廠商代操到電視台錄節目，工作內容涉及代替廠商開會、企劃內容、討論價格，甚至需要自己準備一堆道具。狄志為表示，期間不只1次被問「你好歹也是一個有名的公眾人物，幹嘛不找個助理幫你？這樣自己拖著一堆道具來，會不會太辛苦？」

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▲狄志為常出現在談話節目。（圖／翻攝自狄志為臉書）

對此，狄志為通常微笑回應：「還好啦，這沒什麼！」他認為，大丈夫能屈能伸，能自己做的事情就不必假手他人，也強調工作分很多層面，這只是其中之一，「以前在媒體時，做經紀、專案、業務也是這樣，只是那時候我有團隊，有時有人可以協助，但現在我就是一個人，能自己做靠自己就好。」

「所以！不必在意別人的眼光，沒有什麼高或低，對我來講都是學習，都是累積。這些經驗跟成長的養分，都是自己的，是別人拿不走的。」狄志為決定不管別人的想法，走自己的路、走對的路，「期待這條路上有你跟我一起同行，我們共勉之。」

▲狄志為無懼外界眼光。（圖／翻攝自狄志為臉書）

狄志為最後表示：「今天工作完就要放假囉，只是出來創業的我，沒有分上班或下班、也沒有分假日；我想工作的時候就工作，想休息放假的時候就休息。我們一起期待財富自由來臨的那一天。」