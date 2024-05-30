丹妮婊姐首公開「老公正面照」！　甜蜜摟腰曬恩愛：一言難盡

記者王靖淳／綜合報導

網紅丹妮婊姐在今年1月驚喜宣布，和交往4年的男友「黑豹」於美國完成結婚登記，不曾公開另一半長相的她，今（30）日於IG發文曬出正面照，同時也透露，彼此日前已在雲林舉辦家宴。

▲丹妮婊姐今年1月宣布和男友結婚。（圖／翻攝自Instagram／dannybeeech）



透過丹妮婊姐秀出的合照可見到，老公黑豹用手扶著她的腰，2人並肩站在一起，對鏡頭露出幸福洋溢的笑容，畫面相當甜蜜。丹妮婊姐透露，家宴當天發生各種爛事，當時她與親戚及攝影師、化妝師等人各自開車前往附近的餐廳，結果爸爸卻在導航時，把餐廳地址輸錯，導致一行人不僅大遲到，甚至比遠從日本出差回台的妹妹還晚到。

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▲丹妮婊姐公開老公的正面照。（圖／翻攝自Instagram／dannybeeech）

丹妮婊姐坦言，自己只是辦個家宴就覺得累到像靈魂被抽乾、一言難盡，同時也透露，當天晚上到飯店時更是直接斷片是入睡，「難怪大家希望結婚一次就好，因為她媽的到底多累人誰要第二次。」並表示自己真的尊敬辦婚禮的人，「真的需要休假在家躺一周才能回魂。」貼文曝光後，引來不少網友留言祝福，「黑豹終於露臉」、「恭喜成為台灣女婿」。

【丹妮婊姐IG全文】

新增備註：他是黑豹本人，不是嗩吶

喔好該不會大家以為我其實跟嗩吶結婚哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈阿哈哈哈哈哈阿!請嗩吶粉絲不要誤會，黑豹真的不是他哈哈哈哈哈哈哈哈哈阿哈哈 他們不是同一人

日前黑豹來台，我到雲林舉辦小小家宴

家宴那天真的各種爛事，而且我的英文部隊我妹居然還要出差，當天才從日本回來，要直接奔到雲林，所以他會比較晚到，在那之前我只能當貼身翻譯～～這又是一個爛故事，有拍vlog到時候給妳們看

那天親戚跟攝影師化妝師都在我外婆老家，大家要分多台車前往很近的餐廳，光仲跟我這台車是分開的，光仲拍胸埔對我說：ㄟ你那台車我已經把餐廳地址輸入到導航了（我的Garmi）你不用再輸入

展現出貼心溫柔可靠感

四點多要出發時，舅舅還說：也太早了吧～餐廳很近啊才十幾分鐘

我說:喔沒關係啦大家先拍照

然後大家各自出發～

我這台車開到目的地後，奇怪為何沒有餐廳？

就再繞一次，還是沒有餐廳啊，我還下車找，沒有啊！！！！幹我眼睛瞎了嗎？

然後我去翻手機裡面的餐廳地址，幹，光仲地址完全輸錯！！！！！！！！！！！

馬的天南地北的遠！！！！！！南北極的遠！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！

搞到我這車，大遲到，比我妹從日本趕來還晚到哈哈哈哈哈哈哈阿哈哈哈哈哈阿哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！

我一進餐廳超級賽亞變身:施光仲你到底把地址輸入成什麼地方！！！！！！！！

我不過辦一個家宴我就累到靈魂被抽乾，一言難盡，晚上到飯店時洗澡後直接斷片式入睡，難怪大家希望結婚一次就好，因為她媽的到底多累人誰要第二次哈哈哈阿哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈，要是辦婚禮的人真的需要休假在家躺一周才能回魂！我respect 各位