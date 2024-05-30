最後機會！張學友攻蛋倒數　深夜無預警釋票「開賣時間地點曝光」

記者蔡琛儀／綜合報導

「歌神」張學友明（31日）起於台北小巨蛋舉辦睽違7年的台北演唱會，9場門票早就秒殺售罄，但稍早主辦單位超級圓頂無預警在臉書發布當日現場售票公告，表示31日當天下午3點半開始於小巨蛋南大門開賣零星票券，且每人限購2張，售完為止。

▲張學友明天開唱。（圖／超級圓頂提供）

原來KKTIX在售票期間，偵查到超過30萬個帳號，針對系統進行異常程式攻擊，其中包含了刑事局偵破的「MAX搶票機器人程式」，直接以多個帳號獲得大量票券，疑似為黃牛所為。

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對此，主辦單位已經報警處理，目前共鎖住了近20多萬個黃牛帳號，若是經由異常程式購買到的票券會遭到取消，也不會再於網上販售，強硬應對黃牛。

超級圓頂臉書全文：

當日現場售票公告

零星票券及經演出團隊確認可加開之紅、紫2B區域（離舞台近，惟較為斜角，無法接受者請勿購買），預計在5月31日15:30開始於小巨蛋南大門售票，售完為止。

請注意！

＊每人限購2張，現場設有驗證機制，購票者本人與隨行人入場時須一起進場，代購者無法轉讓他人。現場購票者本人與隨行人統一由南大門進場，僅持有票券無法通過驗證者，主辦單位得拒絕其進場。

＊僅收現金，無法刷卡，現場票券售出後不得退換票。

＊為避免現場購票排隊久候，恕不供選區選位服務 (只能選票價)。

＊販售時間如有提早或延後，以現場公告為準。

＊不鼓勵夜排，亦不接受物品佔位及解壓縮等影響他人權益之行為，如有違反或有其他影響現場秩序、經查證屬實者，主辦及售票單位得拒絕其購票。