ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

最後機會！張學友攻蛋倒數　深夜無預警釋票「開賣時間地點曝光」

記者蔡琛儀／綜合報導

「歌神」張學友明（31日）起於台北小巨蛋舉辦睽違7年的台北演唱會，9場門票早就秒殺售罄，但稍早主辦單位超級圓頂無預警在臉書發布當日現場售票公告，表示31日當天下午3點半開始於小巨蛋南大門開賣零星票券，且每人限購2張，售完為止。

▲▼張學友。（圖／超級圓頂提供）

▲張學友明天開唱。（圖／超級圓頂提供）

原來KKTIX在售票期間，偵查到超過30萬個帳號，針對系統進行異常程式攻擊，其中包含了刑事局偵破的「MAX搶票機器人程式」，直接以多個帳號獲得大量票券，疑似為黃牛所為。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，主辦單位已經報警處理，目前共鎖住了近20多萬個黃牛帳號，若是經由異常程式購買到的票券會遭到取消，也不會再於網上販售，強硬應對黃牛。

超級圓頂臉書全文：
當日現場售票公告
零星票券及經演出團隊確認可加開之紅、紫2B區域（離舞台近，惟較為斜角，無法接受者請勿購買），預計在5月31日15:30開始於小巨蛋南大門售票，售完為止。
請注意！
＊每人限購2張，現場設有驗證機制，購票者本人與隨行人入場時須一起進場，代購者無法轉讓他人。現場購票者本人與隨行人統一由南大門進場，僅持有票券無法通過驗證者，主辦單位得拒絕其進場。
＊僅收現金，無法刷卡，現場票券售出後不得退換票。
＊為避免現場購票排隊久候，恕不供選區選位服務 (只能選票價)。
＊販售時間如有提早或延後，以現場公告為準。
＊不鼓勵夜排，亦不接受物品佔位及解壓縮等影響他人權益之行為，如有違反或有其他影響現場秩序、經查證屬實者，主辦及售票單位得拒絕其購票。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

六福村白老虎看到「它」喵魂爆發　隔空Give me 5塞奶猛舔窗萌翻網

推薦閱讀

情色教主之爭！　雪碧曬「透視激凸」照暗諷陳沂：雷聲大雨點小

情色教主之爭！　雪碧曬「透視激凸」照暗諷陳沂：雷聲大雨點小

陳沂SWAG處女秀大玩「火車便當、空X撞擊」！　伺服器大當機收益曝光

陳沂SWAG處女秀大玩「火車便當、空X撞擊」！　伺服器大當機收益曝光

明金成54歲冥誕！　黃小柔PO照告白：想念以前的日子

明金成54歲冥誕！　黃小柔PO照告白：想念以前的日子

丹妮婊姐首公開「老公正面照」！　甜蜜摟腰曬恩愛：一言難盡

丹妮婊姐首公開「老公正面照」！　甜蜜摟腰曬恩愛：一言難盡

獨家／瘦子「晉升二寶爸」喜迎第二胎！　愛妻孕肚藏不住：以後住女生宿舍

獨家／瘦子「晉升二寶爸」喜迎第二胎！　愛妻孕肚藏不住：以後住女生宿舍

陳沂首戰SWAG真的脫了！伺服器大當機　前海龍蛙兵「火車便當」硬不起來

陳沂首戰SWAG真的脫了！伺服器大當機　前海龍蛙兵「火車便當」硬不起來

統神喊話SWAG「給上億就拍」！　拒絕男男配：每人都有個價碼

統神喊話SWAG「給上億就拍」！　拒絕男男配：每人都有個價碼

粉絲揚言「撕掉護照」！許光漢：我都有鎖好　爆紅4年談不變初心

粉絲揚言「撕掉護照」！許光漢：我都有鎖好　爆紅4年談不變初心

涼糕哥擺攤「有人裝工業酒精給我喝」　宣佈不收禮物：有心人太多

涼糕哥擺攤「有人裝工業酒精給我喝」　宣佈不收禮物：有心人太多

罕見同框畫面曝光！王泉仁1家三口東京團聚　麻衣回應了

罕見同框畫面曝光！王泉仁1家三口東京團聚　麻衣回應了

獨家／姚元浩肺部檢查出現病變　幫助獨老清理環境槓上里民

獨家／姚元浩肺部檢查出現病變　幫助獨老清理環境槓上里民

演《終極一班》安琪走紅！李姝姸爆曾遭同劇男演員嘲諷　黑暗鬥爭全說了

演《終極一班》安琪走紅！李姝姸爆曾遭同劇男演員嘲諷　黑暗鬥爭全說了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

情色教主之爭！　雪碧曬「透視激凸」照暗諷陳沂：雷聲大雨點小

陳沂SWAG處女秀大玩「火車便當、空X撞擊」！　伺服器大當機收益曝光

明金成54歲冥誕！　黃小柔PO照告白：想念以前的日子

丹妮婊姐首公開「老公正面照」！　甜蜜摟腰曬恩愛：一言難盡

獨家／瘦子「晉升二寶爸」喜迎第二胎！　愛妻孕肚藏不住：以後住女生宿舍

陳沂首戰SWAG真的脫了！伺服器大當機　前海龍蛙兵「火車便當」硬不起來

統神喊話SWAG「給上億就拍」！　拒絕男男配：每人都有個價碼

粉絲揚言「撕掉護照」！許光漢：我都有鎖好　爆紅4年談不變初心

涼糕哥擺攤「有人裝工業酒精給我喝」　宣佈不收禮物：有心人太多

罕見同框畫面曝光！王泉仁1家三口東京團聚　麻衣回應了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

張學友

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 《今際之國》金子信昭拍新片撞鬼！「半夜窗被猛敲」閃詭異影子嚇瘋
  2. 表藝珍首合作李濬榮「覺得可怕」！　私下真實互動全說了
  3. 最後機會！張學友攻蛋倒數　深夜無預警釋票「開賣時間地點曝光」
  4. 粉絲揚言「撕掉護照」！許光漢：我都有鎖好　爆紅4年談不變初心
  5. 大阪直擊／9萬人朝聖！STARTO目黑蓮、道枝夢幻聯動　3團改名再出發
  6. 丹妮婊姐首公開「老公正面照」！　甜蜜摟腰曬恩愛：一言難盡
  7. 情色教主之爭！　雪碧曬「透視激凸」照暗諷陳沂：雷聲大雨點小
  8. 楊繡惠談到媽媽哭了　竟是因為這個原因
  9. 李芷霖小龍女徵選會神隱　前隊長琪琪露面為她打氣
  10. 統神喊話SWAG「給上億就拍」！　拒絕男男配：每人都有個價碼

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366