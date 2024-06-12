《腦筋急轉彎2》讓你又笑又哭的情緒朋友回來了！　史上最揪心皮克斯經典 睽違9年重磅回歸！

記者蕭采薇／綜合報導

皮克斯2015年推出的《腦筋急轉彎》不僅在當時寫下歷史級的討論度，時至今日仍備受全球影迷喜愛，睽違9年《腦筋急轉彎2》終於將在今年夏天6月13日重磅回歸。

▲《腦筋急轉彎2》迎來新的情緒角色。（圖／迪士尼提供）

首集將五種情緒樂樂、憂憂、驚驚、厭厭和怒怒等情感透過擬人化的方式呈現，超有創意的構想讓全球影迷重新定義情緒意義，劇情方面不論是童年幻想朋友小彬彬消逝的遺憾，還是家人間互動親情等，每一幕都是代入感極強的畫面，將觀眾狠狠帶入劇情，奠定《腦筋急轉彎》的經典地位。

▲《腦筋急轉彎2》萊莉進入青春期，腦內情緒也更加複雜。（圖／迪士尼提供）

《腦筋急轉彎2》中萊莉已成長為13歲的青少女，隨著步入人生新階段，萊莉的4個新情緒角色現身，分別是代表焦慮的「阿焦」、疲倦的「阿廢」、羨慕的「阿慕」、以及總是害羞尷尬的「阿羞」，加上原本的5情緒元老，共有9個情緒左右萊莉的大腦，混亂角力完全呈現青春期的複雜、混亂的心境，面對更大的世界，細膩且多層次的情緒，讓影迷非常期待五元老情緒將與新登場的情緒角色會堆疊出什麼樣的火花！

▲《腦筋急轉彎2》出現新的情緒角色。（圖／迪士尼提供）

情緒成員的人數增加，在大腦控制台中勢必得擠出空位，預告中可以看到樂樂、憂憂、怒怒、厭厭和驚驚五位元老角色遭到新情緒壓制外，隨著年齡增長萊莉大腦中也成長出全新的「自我認同」區塊，究竟在萊莉大腦「重建」過程中，情緒角色間將如何找出新平衡？萊莉能否安穩走過這段五味雜陳的成長之路，成功完成「升級」呢？

▲《腦筋急轉彎2》新情緒們站上大腦主控台。（圖／迪士尼提供）



《腦筋急轉彎2》此次將故事設定在萊莉的青少年時期，相信大家對自己的學生時光也一定印象深刻，因此不僅觀眾對故事的共鳴感大大升級外，其中4位新角色配音卡司也可是大有來頭！「阿焦」由《怪奇物語》瑪雅霍克詮釋、「阿廢」由《藍色是最溫暖的顏色》阿黛兒艾薩卓普洛斯配音、「阿慕」配音為《大熊餐廳》剛獲艾美獎最佳喜劇女配角阿尤艾德維利、「阿羞」由 《老娘叫譚雅》保羅華特豪澤聲演，讓影迷相當期待。

▲《腦筋急轉彎2》更深一層探討信念的誕生。（圖／迪士尼提供）

此外《腦筋急轉彎2》中文版，由Lulu擔任阿焦的配音人，Lulu說自己跟阿焦其實很相像，「阿焦就是焦慮，會把最壞的可能都想過，跟我自己很像，我在面對工作的時候，會把最可怕的事情先想過一遍，有時候往不好的地方想就會很困擾，然後把自己綁住了。」

▲Lulu（黃路梓茵）為《腦筋急轉彎2》新角色「阿焦」配音。（圖／迪士尼提供）

《腦筋急轉彎2》不只是一部給孩子看的動畫，跟著電影中體驗萊莉在成長過程遇到的酸甜苦辣，也不禁讓小編回憶起當初青澀的自己，回顧一路上如何養成自我「信念」的旅程。透過簡單易懂的劇情設定，以及鮮明討喜的情緒角色，將想傳達給觀眾的核心價值，以笑淚交織的方式傳達讓人在不知不覺中沉浸在故事中，這部人生必看的《腦筋急轉彎2》6月13日中英版搶先全美上映，請務必記得帶面紙，前進戲院，感受最瘋狂又感人的腦內風暴吧！

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