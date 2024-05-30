佘詩曼生日曬「緊抱媽媽」合照！吐母生病1年半　許願：身體健康

記者高語璠／綜合報導

香港女星佘詩曼有著「港劇女王」之稱，出道超過20年的她曾出演過許多知名作品，包括《新聞女王》、《延禧攻略》等。日前迎來49歲生日的她，透過社群曬出緊摟媽媽的合照，文中除了寫下對於人生的醒悟，也期許媽媽能身體健康。

▲佘詩曼近日迎來49歲生日。（圖／翻攝自Instagram／charmaine_sheh）

佘詩曼昨（29日）發出生日文，表示每逢這個時候都會感謝父母，把她帶到這個世界。回顧起人生的點點滴滴，她不禁感嘆要學習的事情很多，包括人生中最難的「生老病死」課題，透露在媽媽不舒服的一年半，自己似乎長大了，變得更堅強，「健康當然重要，但開心始終是第一位，光是每天都看見媽媽的招牌笑容，都喜歡。」

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▲佘詩曼不時在社群PO出與媽媽的合照。（圖／翻攝自Instagram／charmaine_sheh）

生日文中，佘詩曼附上與媽媽的合照，透過照片可見到，她將媽媽緊摟在懷中，用臉頰緊貼著對方，兩人臉上都露出燦爛的笑容，看出母女之間感情十分深厚。

▲佘詩曼將媽媽緊抱在懷中，期許對方身體健康。（圖／翻攝自Instagram／charmaine_sheh）

貼文曝光後，有許多網友湧入留言區送上祝福，紛紛表示「人在不斷的長大的過程中，就是要面臨這樣那樣的課題」、「女孝養天年，人如花美善」、「身體健康，永遠保持30歲狀態」。