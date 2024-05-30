小鳳飛飛復出「深V直逼肚臍」！　辣穿高衩短褲「洩腿根」

▲方寧深V勁裝秀玉腿。（圖／台中市娘家關懷協會提供）



記者翁子涵／台北報導

「小鳳飛飛」方寧2022年宣告暫別演藝圈，她日前宣布為公益復出在台中中興大學惠蓀堂開唱，演藝生涯首度挑戰4000人規格場地，更首度突破「鳳式」西裝外的性感尺度造型，以一襲黑色深V勁裝，敞開酥胸狂秀玉腿寵粉，她甜喊：「不能再惹歌迷哭了！」看到現場座無虛席，她也感性掉淚，謝謝歌迷這幾年對她不離不棄的支持，其實她曾爆出負債五百萬的消息，所幸目前財務狀況都趨於穩健。

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▲▼方寧一連開唱多首經典歌。（圖／台中市娘家關懷協會提供）





方寧為了準備演唱會，調整飲食，並且每日到健身房報到至少一小時，短短三個月內瘦了9公斤，體重從58公斤降至49公斤，也讓她更有自信地在演唱會展露身材，她也精心設計整段風格唯美的日本歌曲，如〈津軽海峽冬景色〉、〈人間模樣〉等多首日文版膾炙人口的歌。

她坦言因演出前的緊張焦慮，曾做夢夢見台下都沒觀眾，醒來眼眶都紅了，「這個夢持續了兩三天。」但她想起了鳳飛飛的名言「每一次都準備好的歌者，才能擁有真正的舞台」，因此化壓力為助力，這次演唱會方寧也拋磚引玉，用歌聲呼籲公益善舉的企業好友一起加入，為「彰化慈愛教養院、嘉義腦性麻痺協會」興建教室募款，以善心行動為社會盡點力量。

