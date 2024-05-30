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獨家／姚元浩肺部檢查出現病變　幫助獨老清理環境槓上里民

記者葉文正／台北報導

藝人姚元浩最近參加實境節目《我的明星村長》，體驗不同的方式去關懷台灣，但他接受專訪時透露：「我都是做戶外節目，自認非常健康，但去體檢，醫生發現我的肺怎麼有白色一絲絲的條紋，最後他認為，可能是戶外空氣不好，要我減少去戶外，就開發泡錠給我吃，檢查後只有肺出問題，其他都正常，讓我蠻驚訝，我以為戶外應該很健康，醫生說這算是文明病。」

▲姚元浩幫忙清理垃圾時忍不住落淚。（圖／好看娛樂提供）

▲姚元浩幫忙清理垃圾時忍不住落淚。（圖／好看娛樂提供）

而他這次接下《我的明星村長》工作，也跟過去大不同：「我認為要有熱忱服務的心，要好好做準備，就是取之於社會用之於社會的心態，有時生活一眨眼就過了，很多東西我們沒看到，這次讓我知道原來有這麼多人需要幫助。」

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▲姚元浩幫忙清理垃圾時忍不住落淚。（圖／好看娛樂提供）

▲姚元浩幫忙端菜上桌化身水腳。（圖／好看娛樂提供）

他說這兩年剛好都接到非常有考驗的工作，「藉由《村長》更容易看到台灣的樣貌，這些小事發生在彼此之間，許多疏忽掉的事情，我都是住台北，也不知道自己里長的名字，里長不是普通人能做的，要有服務大家的心，做得再好都有人覺得他做得不好。」

▲姚元浩幫忙清理垃圾時忍不住落淚。（圖／好看娛樂提供）

▲姚元浩擔任導護叔叔。（圖／好看娛樂提供）

這次他還在桃園碰到一位84歲老人家，「老人家沒有親人，講話跟行動都不方便，他只願意跟里長溝通，說起來似乎是各家各戶的麻煩，他還要做資源回收，一個月收入只有一、兩千元，只是以他速度，每天只能做兩袋垃圾，大家全送去給他，家裡基本像垃圾場，環境非常糟糕，住家又是主要幹道，不時飄出陣陣惡臭，下雨候出太陽就更臭，所有人都看不起他，他自己也覺得陽壽將至，剛好我們去，村長解決不了這件事，就交給我們了。」

姚元浩說，跟爺爺溝通後，把他居家環境清出來，「我們去的時候剛好下大雨，大便、老鼠、蟑螂都有，整整花兩天才清完，禾浩辰還被蟑螂嚇死，垃圾跟紙箱也被淋到爛掉，我的手還摸到大便，清到指縫裡也有大便，最後終於把空地整理出來，爺爺就很感動，跟我們謝謝，看到他開心我們感到欣慰，也幫他寫標語，希望里民不要丟垃圾，但是隔天又有人丟垃圾，我們就幫忙堵人。跟當地人發生摩擦，里民覺得我們多管閒事，跟他們有點口角，希望他們還是綁好回收再拿來。因為爺爺完全無法拒絕。」讓藝人們也感到無力。

對於又要錄節目又要幫助人，姚元浩也感嘆：「我們到的每個地方，一開始都是被看笑話，覺得我們只是過客，到最後大家都對我們依依不捨，列隊歡迎我們來。前幾天我又開車回去龍潭，覺得自己好像英雄，婆媽都很歡迎我，開到爺爺家，看到終於沒垃圾了，覺得我們終於成功了，因為里民們互相有監督。里長也邀請我去他們家吃飯，就像我自己的村子，最後看到我會很開心，跟山水里的里民成為好友。」

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