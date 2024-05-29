ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

劇迷瘋敲碗「跟邊佑錫交往」！金惠奫曝兩人真實關係甜回：人事難料

記者劉宛欣／綜合報導

南韓女星金惠奫靠著《背著善宰跑》登上新的事業巔峰，過去曾出演《天空之城》、《偶然發現的一天》、《雪降花》，演技深受肯定，這次代表作再加一，也使她人氣再度翻漲。她近日接受了韓媒採訪，聊到拍攝這次作品的心情，對於有許多粉絲敲碗她與男主角邊佑錫在一起，她也大方回答直言「人跟人之間的事難以預料」，讓廣大劇粉相當激動。

▲金惠奫吐露與邊佑錫私下的關係。（圖／翻攝自tvN IG）

▲《背著善宰跑》迎來完美大結局。（圖／翻攝自tvN IG）

金惠奫近日接受了《背著善宰跑》終映後的媒體採訪，提到粉絲們敲碗她與邊佑錫「快交往！」她表示「因為這次作品才認識，很快就變熟了，他很照顧我，就像鄰家哥哥一樣」，笑稱「雖然現實中很難有那種鄰家哥哥，但大概就是鄰家哥哥那種溫柔的感覺，哥哥（邊佑錫）對我很好，我很感謝」並且補充「人跟人之間的事很難說，現在就是很好的同事」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲金惠奫吐露與邊佑錫私下的關係。（圖／翻攝自tvN IG）

▲金惠奫吐露與邊佑錫私下的關係。（圖／翻攝自tvN IG）

被問起理想型，金惠奫回答「待在一起時很幸福、笑容很多、頻率合得來的人」，記者追問「是像鄰家哥哥一般的男性嗎？身分大概190公分？」連接起了前面關於邊佑錫的提問，她被逗樂後表示「比我高就好！」

金惠奫過去曾與許多男神合作，包含李宰旭、路雲等，被問起認為在這之中成長最多的同事，她選擇了這次一起合作《背著善宰跑》的邊佑錫，原因則是「覺得哥哥離我越來越遠，感覺看著他漸行漸遠的背影，我看了他上《劉QUIZ》那集，就是那種越來越遠的感覺」，對於邊佑錫爆紅，瞬間成為了炙手可熱的新生代男生，替對方感到開心，但也忍不住吐槽幾句。

►邊佑錫爆紅流淚致謝！　90度鞠躬感念「謝謝成就這麼好的善宰」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

22位「高潮女孩」的對比照　自慰過後露出閃亮自信笑容

推薦閱讀

六月李易爆「13年婚變分居半年」！　她認了婚姻現況：我們各過各的

六月李易爆「13年婚變分居半年」！　她認了婚姻現況：我們各過各的

快訊／拖欠一年管理費！郭書瑤首露面「落淚道歉」　後續處理曝光：檢討過了

快訊／拖欠一年管理費！郭書瑤首露面「落淚道歉」　後續處理曝光：檢討過了

快訊／「上班不要看」又少2人　關關、蔡哥宣布畢業

快訊／「上班不要看」又少2人　關關、蔡哥宣布畢業

快訊／六月發聲回應婚變李易！認「夫妻為瑣事摩擦生熱」　7字曝現況

快訊／六月發聲回應婚變李易！認「夫妻為瑣事摩擦生熱」　7字曝現況

昆凌2歲小女兒「做家事」！8近照罕見曝光　小嘴激似周杰倫基因太強

昆凌2歲小女兒「做家事」！8近照罕見曝光　小嘴激似周杰倫基因太強

大蛇丸半年狂甩31kg！飲控菜單全公開「2餐就破千」　網：真的燒錢

大蛇丸半年狂甩31kg！飲控菜單全公開「2餐就破千」　網：真的燒錢

正妹網紅突認「6年前去勝利夜店遭下藥」！喝2杯就斷片　現場1幕超詭異

正妹網紅突認「6年前去勝利夜店遭下藥」！喝2杯就斷片　現場1幕超詭異

最美老闆譚以欣結婚了！嫁大13歲百貨豪門二代　曾上《不熙娣》爆紅

最美老闆譚以欣結婚了！嫁大13歲百貨豪門二代　曾上《不熙娣》爆紅

陳沂加入SWAG「邀羅志祥實戰」！　首播多人運動尺度無極限：手口並用

陳沂加入SWAG「邀羅志祥實戰」！　首播多人運動尺度無極限：手口並用

2天前才甜蜜慶生！李易「突被傳分居」：我該說什麼呢　5符號挺六月

2天前才甜蜜慶生！李易「突被傳分居」：我該說什麼呢　5符號挺六月

離婚小嫻5年！何守正新戀情曝光　正牌女友放閃PO「親密貼身」合照

離婚小嫻5年！何守正新戀情曝光　正牌女友放閃PO「親密貼身」合照

六月「把離婚掛嘴邊」傳形同室友　李易1年前換FB大頭貼惹猜疑

六月「把離婚掛嘴邊」傳形同室友　李易1年前換FB大頭貼惹猜疑

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

六月李易爆「13年婚變分居半年」！　她認了婚姻現況：我們各過各的

快訊／拖欠一年管理費！郭書瑤首露面「落淚道歉」　後續處理曝光：檢討過了

快訊／「上班不要看」又少2人　關關、蔡哥宣布畢業

快訊／六月發聲回應婚變李易！認「夫妻為瑣事摩擦生熱」　7字曝現況

昆凌2歲小女兒「做家事」！8近照罕見曝光　小嘴激似周杰倫基因太強

大蛇丸半年狂甩31kg！飲控菜單全公開「2餐就破千」　網：真的燒錢

正妹網紅突認「6年前去勝利夜店遭下藥」！喝2杯就斷片　現場1幕超詭異

最美老闆譚以欣結婚了！嫁大13歲百貨豪門二代　曾上《不熙娣》爆紅

陳沂加入SWAG「邀羅志祥實戰」！　首播多人運動尺度無極限：手口並用

2天前才甜蜜慶生！李易「突被傳分居」：我該說什麼呢　5符號挺六月

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

金惠奫, 邊佑錫, 背著善宰跑

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 劇迷瘋敲碗「跟邊佑錫交往」！金惠奫曝兩人真實關係甜回：人事難料
  2. 朱軒洋消失2個月「突更新工作動態」　網酸試水溫⋯粉力挺：期待新作
  3. 台灣之光！8歲就奪世界冠軍　「街舞神童」 林李納每天苦練...一表演全場驚呆
  4. 徐玄點讚「救出福寶連署」表態：牠在韓多快樂　惹毛陸粉留言被灌爆
  5. 林俊逸久違模仿費玉清　瘦3kg自豪「屁股翹的都會紅」
  6. 韓綜《認命吧！通通你買單》來台灣拍攝！　5韓星全台趴趴走「闖關吸目光」
  7. 《九龍城寨》反派王九「伍允龍」宣布來台！　曝曾失控扯下劉俊謙假髮
  8. 曹佑寧《刺心切骨》比賽失控入獄！　連累弟弟被排擠「母親隱瞞真相談戀愛」
  9. 主播2次目睹「日本人教訓觀光客」　曝地鐵真實狀況…網一排認同
  10. 邊佑錫爆紅流淚致謝！　90度鞠躬感念「謝謝成就這麼好的善宰」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366