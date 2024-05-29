劇迷瘋敲碗「跟邊佑錫交往」！金惠奫曝兩人真實關係甜回：人事難料

記者劉宛欣／綜合報導

南韓女星金惠奫靠著《背著善宰跑》登上新的事業巔峰，過去曾出演《天空之城》、《偶然發現的一天》、《雪降花》，演技深受肯定，這次代表作再加一，也使她人氣再度翻漲。她近日接受了韓媒採訪，聊到拍攝這次作品的心情，對於有許多粉絲敲碗她與男主角邊佑錫在一起，她也大方回答直言「人跟人之間的事難以預料」，讓廣大劇粉相當激動。

▲《背著善宰跑》迎來完美大結局。（圖／翻攝自tvN IG）

金惠奫近日接受了《背著善宰跑》終映後的媒體採訪，提到粉絲們敲碗她與邊佑錫「快交往！」她表示「因為這次作品才認識，很快就變熟了，他很照顧我，就像鄰家哥哥一樣」，笑稱「雖然現實中很難有那種鄰家哥哥，但大概就是鄰家哥哥那種溫柔的感覺，哥哥（邊佑錫）對我很好，我很感謝」並且補充「人跟人之間的事很難說，現在就是很好的同事」。

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▲金惠奫吐露與邊佑錫私下的關係。（圖／翻攝自tvN IG）

被問起理想型，金惠奫回答「待在一起時很幸福、笑容很多、頻率合得來的人」，記者追問「是像鄰家哥哥一般的男性嗎？身分大概190公分？」連接起了前面關於邊佑錫的提問，她被逗樂後表示「比我高就好！」

金惠奫過去曾與許多男神合作，包含李宰旭、路雲等，被問起認為在這之中成長最多的同事，她選擇了這次一起合作《背著善宰跑》的邊佑錫，原因則是「覺得哥哥離我越來越遠，感覺看著他漸行漸遠的背影，我看了他上《劉QUIZ》那集，就是那種越來越遠的感覺」，對於邊佑錫爆紅，瞬間成為了炙手可熱的新生代男生，替對方感到開心，但也忍不住吐槽幾句。

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